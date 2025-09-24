«La inclusión es el mayor reto que tienen las escuelas. Cada niño importa»

Con la conferencia inaugural del británico Mel Ainscow (Manchester, 1943) arrancó ayer en Santiago el II Congreso de Educación Inclusiva organizado por la Xunta. Un encuentro que contó con la participación de unas 700 personas, entre expertos y representantes de centros educativos, y con el que Galicia buscaba también reivindicar su apuesta por la inclusión en las aulas: de cada 100 alumnos con necesidades educativas especiales, recuerdan desde la Consellería de Educación, 93 están matriculados en centros comunes, frente al 85% del promedio estatal.

Pero para Ainscow no existe todavía ninguna escuela en el mundo que sea lo suficientemente inclusiva. Con centros cada vez más diversos, en los que conviven culturas, idiomas y religiones distintos, y alumnos que aprenden a distinto ritmo, es necesario impulsar una transformación en la que sea la escuela la que se adapte a los menores y no a la inversa.

¿Está diseñado el actual sistema educativo para favorecer la inclusión de todo el alumnado?

La inclusión es el mayor desafío que enfrentan las escuelas en todo el mundo. Cada niño importa. Es un desafío global, una agenda global, y todos los países del mundo están en ese camino. Es un viaje en el que algunas escuelas van más avanzadas y otras más rezagadas.

Pero, ¿es posible una educación inclusiva que no renuncie a la calidad de la enseñanza?

Las últimas investigaciones dicen que calidad e inclusión no están reñidas, van de la mano para construir una escuela mejor. Lo fundamental es cambiar la filosofía de los centros.

Usted defiende que no se puede tratar a todos los alumnos por igual. ¿Es suficientemente flexible la enseñanza?

La enseñanza tiene que ser muy flexible para poder abarcar todos estos retos y a todos estos alumnos. Por eso esta tiene que ser una agenda transformadora.

¿Cree que se le da demasiada importancia a las calificaciones?

Probablemente demasiada. El peligro es que evaluamos un conjunto demasiado estrecho de cuestiones. Tiene que buscarse otra forma más amplia de ver el progreso de los alumnos, no solo las notas.

¿Cuál sería el número ideal de alumnos en una clase para que su profesor pueda hacer que todos se sientan importantes, que es la premisa de la que usted parte?

Ni demasiados ni muy pocos (ríe). Creo que los estándares con los que cuenta España, con clases de entre 20 y 25 alumnos, son correctos. Mejor, desde luego, que los existentes en Reino Unido.

¿No recae demasiada responsabilidad en el profesorado? ¿Cómo se puede motivar a los docentes para que diseñen prácticas pedagógicas inclusivas sin sobrecargarse de trabajo?

No hay duda de que los profesores son los principales agentes de cambio. Los gobiernos y los políticos son importantes, pero los principales responsables de lo que sucede en el aula son los maestros. Es el docente quien diseña las acciones para los niños. Por todo ello, hay que apoyar a los profesores.

¿Y qué rol juegan las familias en ese camino hacia la escuela inclusiva?

Las escuelas con grandes resultados trabajan muy cerca con las familias, con los padres.

Cree, por tanto, que la Administración debe facilitar que las familias participen en el día a día de los centros educativos...

Absolutamente. Las escuelas que progresan son las escuelas colaborativas. Es la clave del éxito.

Sin embargo, lo que acaba ocurriendo en muchos casos es que las familias piden más recursos y la Administración defiende que los que hay son suficientes...

Así es. Al final, todo se reduce a disponer de recursos. Lo que está claro es que, cuantos más recursos, mejores escuelas.

Defiende que hay que cambiar la filosofía de la enseñanza con reformas radicales. ¿Puede ser una de ellas ir hacia una enseñanza más práctica?

Efectivamente, una de las reformas radicales más importantes incluye la reforma del currículo para que no haya tanto contenido teórico.

¿Qué papel juega la tecnología? ¿Ayuda o dificulta la inclusión?

Ayuda muchísimo, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, pero existe el riesgo de que aumente las diferencias por el factor económico. Aun así, he visto buenas prácticas en los países más pobres del mundo. Al final, lo que más importa son los niños.

En las aulas pueden ponerse en práctica políticas inclusivas, pero muchos niños pasan los recreos solos. ¿Cómo se puede lograr que también haya inclusión cuando los alumnos salen al patio?

Hay que trabajar con los niños, formar a los niños para que se ayuden unos a otros.

Lleva décadas siendo una autoridad mundial en el ámbito de la inclusión y la equidad educativa. ¿Hasta qué punto hemos avanzado en este ámbito?

Hay avances, pero es un viaje en marcha, un camino de ida y vuelta.

¿Cómo cree que será la educación dentro de 15 o 20 años?

Creo que estaremos hablando de las mismas cuestiones (ríe).