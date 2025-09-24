Los gallegos son los segundos en gasto sanitario: 647 euros al año por persona

Empastes, lentillas, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, audífonos... El catálogo asistencial y de productos sanitarios, más allá de la sanidad pública, que puede llegar a requerir la población, sobre todo conforme avanza en edad y son más frecuentes las patologías crónicas, es extenso y supone un desembolso en los hogares gallegos de casi 650 euros al año por persona, lo que sitúa a la comunidad en el podio en este indicador, solo superada por su vecina Asturias, con 60 euros más.

Según el Ministerio de Sanidad, que recoge datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), que analiza los gastos de consumo que afrontan los hogares, el gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios se sitúa en Galicia en 647,14 euros en 2024. El abono a cargo del bolsillo del ciudadano es un 17,4 por ciento superior a la media estatal, de 551,27 euros, y cada gallego destina casi 170 euros más anuales que un balear, los que menos dedican a esta partida.

548,2 548,2

Además, desde la irrupción del covid, los gallegos gastan en salud un 44% más de recursos —unos 200 euros más por año— que antes de la pandemia. Ese sobreesfuerzo los ubica como los quintos que más han acusado el tirón desde 2019 en el Estado. Los costes han ido a más en general, pero la media autonómica refleja un crecimiento más comedido, de un 31 por ciento, en el mismo período.

El peso de la salud bucodental

Los principales responsables de la factura que asume la población —que alcanza los 1.550 euros anuales por hogar— son sus dientes. La atención a la salud bucodental acapara 38 de cada cien euros invertidos en bienes y servicios sanitarios. En concreto, según el desglose que facilita el INE para Galicia, las visitas al odontólogo —del que dependen desde extracciones dentales a empastes o endodoncias, pasando por implantes, ortodoncias o férulas de descarga, entre otras— conllevan en torno a 250 euros al año por cabeza y casi 600 por familia.

Y eso que no todo el mundo puede permitirse acudir al dentista. De hecho, según otro estudio del INE, la Encuesta de Salud en España, relativa a 2023, hasta 421.000 gallegos alegan inaccesibilidad a los servicios odontológicos por motivos económicos durante el último año.

Desglose del gasto sanitario

El capítulo de productos farmacéuticos (apartado que incluye desde copagos a vitaminas, pasando por vacunas y anticonceptivos orales) supone una cuarta parte de lo que destina cada gallego a la salud, con una media de 165 euros anuales, que rozarían los 400 si se considera el conjunto del hogar. Si se les suman productos como gafas, sillas de ruedas, calzado ortopédico o audífonos, el montante por cabeza engorda otros 65,6 euros y 10 más si se incluye material propio de botiquín o mascarillas.

Si el capítulo de productos sanitarios consume casi cuatro de cada diez euros (241) destinados a salud cada año, el 60 por ciento restante lo acaparan los servicios asistenciales, incluyendo todo tipo de profesionales sanitarios: médicos, dentistas, psicólogos, podólogos, dietistas u oculistas. Cada gallego les dedica 406 euros al año y 972 cada hogar.