La Fiscalía revisa «caso por caso» las incidencias con pulseras antimaltrato en Galicia

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Galicia (tanto la delegación autonómica como las provinciales) está estudiando "caso por caso" las incidencias con pulseras antimaltrato, y está revisando también las sentencias desde febrero del 2024, siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado, aunque no ha recibido denuncias de víctimas relacionadas con esas incidencias.

Según han informado fuentes del Ministerio Público, aunque no se han recibido denuncias por fallos en esos dispositivos, sí hay constancia de que se produjeron incidencias que han hecho saltar la alarma de las pulseras "no por un quebrantamiento de la medida".

Así, han señalado que las incidencias son múltiples y por varias causas, como que el aparato de GPS se quede sin batería, se separe el brazalete o la tobillera del GPS, que el agresor se acerque a la zona de prohibición por motivos de trabajo o por consultas médicas, o que el dispositivo se quede sin conexión, un fallo que puede ser habitual cuando el agresor vive en zonas alejadas del rural con problemas de cobertura.

La Fiscalía ha explicado que recibe todas las incidencias que saltan y que el fiscal delegado de Violencia contra la Mujer "estudia caso por caso", para decidir si la incidencia es relevante y supone un riesgo para la víctima.

Cuando el agresor incumple la medida de alejamiento "se pide la comparecencia inmediata" del agresor y se solicita al centro COMETA (que monitoriza el sistema) el mapa detallado de por dónde pasó y hasta dónde infringió la prohibición.

Igualmente, si el agresor incumple reiteradamente su obligación de cargar la batería del dispositivo incurre en una incidencia grave y también se pide la inmediata comparecencia.