Educación impulsará una actualización de los temarios de las oposiciones

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez anunció que la Xunta impulsará cambios en las oposiciones mediante la «necesaria actualización» de los temarios y creará por ley una oficina de apoyo y asesoramiento legal al profesorado frente a cualquier agresión o falta de respeto. La medida, que se incluirá en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026, busca reforzar la posición de los docentes y prestigiar la carrera docente.

Rodríguez defendió la actualización de las pruebas de acceso, así como el consenso estatal para ajustar plazas en las facultades a las necesidades reales. Destacó que este curso hay más profesores que nunca, con 150 más, superando los 31.750, aunque el alumnado descendió a 303.000.

La oposición criticó recortes y una supuesta «censura» en los centros, acusando a la Xunta de limitar la autonomía pedagógica y no apoyar a alumnos vulnerables, en un contexto marcado por las protestas de parte de la comunidad educativa por la falta de medios y de los sindicatos educativos por las condiciones laborales.

El responsable de Educación rechazó estas críticas y subrayó que las medidas de neutralidad ideológica buscan garantizar pluralidad y pensamiento crítico, en contraste con la denuncia de un inicio de curso «caótico» por parte de PSdeG y BNG.