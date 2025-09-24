Educación impulsará una actualización de los temarios de las oposiciones
Román Rodríguez anuncia la creación por ley de una oficina de protección a profesorado
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez anunció que la Xunta impulsará cambios en las oposiciones mediante la «necesaria actualización» de los temarios y creará por ley una oficina de apoyo y asesoramiento legal al profesorado frente a cualquier agresión o falta de respeto. La medida, que se incluirá en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026, busca reforzar la posición de los docentes y prestigiar la carrera docente.
Rodríguez defendió la actualización de las pruebas de acceso, así como el consenso estatal para ajustar plazas en las facultades a las necesidades reales. Destacó que este curso hay más profesores que nunca, con 150 más, superando los 31.750, aunque el alumnado descendió a 303.000.
La oposición criticó recortes y una supuesta «censura» en los centros, acusando a la Xunta de limitar la autonomía pedagógica y no apoyar a alumnos vulnerables, en un contexto marcado por las protestas de parte de la comunidad educativa por la falta de medios y de los sindicatos educativos por las condiciones laborales.
El responsable de Educación rechazó estas críticas y subrayó que las medidas de neutralidad ideológica buscan garantizar pluralidad y pensamiento crítico, en contraste con la denuncia de un inicio de curso «caótico» por parte de PSdeG y BNG.
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- La Fiscalía advierte del uso de pesqueros para introducir «ingentes cantidades de cocaína»
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago
- Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes
- Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios: estos son los centros escogidos en el proyecto piloto
- La Xunta confirma que el centro de menores de Monforte será una realidad pese al «chantaje de violentos»
- Los jueces gallegos, al límite: cada uno acumula 850 casos sin resolver