Absuelto el alcalde de Oleiros por demoler una casa protegida tras un incendio
REDACCIÓN
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños, y a un arquitecto técnico del Ayuntamiento del delito contra el patrimonio histórico, en concurso con un delito de prevaricación, del que fueron acusados. Fue como consecuencia de la ejecución de las obras para demoler, el 31 de diciembre de 2020, lo que restaba de la Casa Carnicero, un emblemático y protegido inmueble que en el mes de julio de ese año había sufrido un importante incendio.
El regidor justificó su decisión alegando que existía un problema de seguridad debido al estado del edificio, que suponía un riesgo para las personas y los vehículos. El arquitecto municipal había aconsejado la demolición del inmueble, ya que había sufrido un grave incendio y varias paredes se habían derrumbado.
