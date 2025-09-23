La Xunta impulsará cooperativas de cuidados y otros nuevos modelos

El Ejecutivo gallego aprobó avanzar en el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperativas de Galicia, que actualizará una normativa que cumple casi tres décadas. El texto prevé un marco específico para sectores como cuidados, vivienda o energía, con menos trabas y más apoyo a las entidades.

El conselleiro de Emprego, José González, destacó la necesidad de adaptarse a la realidad legal, social y económica actual en esta norma. La propuesta incluye medidas de simplificación administrativa, digitalización y profesionalización para facilitar la creación y gestión de cooperativas, reforzando su presencia en todo el territorio. La Xunta considera además imprescindible que el Estado actualice la normativa fiscal del sector.