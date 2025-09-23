La Xunta impulsará cooperativas de cuidados y otros nuevos modelos
REDACCIÓN
Santiago
El Ejecutivo gallego aprobó avanzar en el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperativas de Galicia, que actualizará una normativa que cumple casi tres décadas. El texto prevé un marco específico para sectores como cuidados, vivienda o energía, con menos trabas y más apoyo a las entidades.
El conselleiro de Emprego, José González, destacó la necesidad de adaptarse a la realidad legal, social y económica actual en esta norma. La propuesta incluye medidas de simplificación administrativa, digitalización y profesionalización para facilitar la creación y gestión de cooperativas, reforzando su presencia en todo el territorio. La Xunta considera además imprescindible que el Estado actualice la normativa fiscal del sector.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Desalojadas aldeas de Pantón y Sober por un incendio «explosivo» en el corazón de la Ribeira Sacra
- Un incendio en el cañón del Sil activa la alerta 2 por riesgo para las casas
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- La Fiscalía advierte del uso de pesqueros para introducir «ingentes cantidades de cocaína»
- Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes
- La nueva selectividad revela déficits de comprensión y expresión del alumnado
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en Santiago
- La congestión de los juzgados gallegos se dispara un 40% en solo cinco años