Los daños por temporales obligan a los seguros a pagar 40 millones en Galicia

Galicia se despertó sobre aviso la mañana del pasado 9 de octubre. La predicción meteorológica alertaba sobre la llegada a la comunidad de Kirk, un huracán formado en el Atlántico que amenazaba con sacudir la comunidad, convertido ya en una potente borrasca. Dicho y hecho. Las impetuosas rachas de viento, que superaron los 110 km/h, provocaron en Santiago el desprendimiento del tejado del conservatorio de música; en las Rías Baixas, bombos y vigas de diferentes bateas mejilloneras no pudieron soportar el vaivén de un mar muy agitado y muchos árboles a lo largo y ancho del territorio cedieron ante el inusitado empuje del frente atlántico.

Son ejemplos de siniestros consecuencia de fenómenos climáticos que, al margen de la seguridad de las personas, tienen un importante impacto económico. Al menos así se desprende de los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) que reflejan cómo los seguros se han visto obligados a desembolsar en Galicia casi 40 millones de euros por los daños ocasionados por los temporales, que produjeron a lo largo del año pasado 55.208 incidentes. Las aseguradoras desembolsaron 702 euros por incidente en Galicia. En términos totales, esto son casi 10 millones menos que en 2023.

Al margen de los últimos días de octubre, cuando España entera miró con asombro las riadas que asediaban buena parte de la provincia de Valencia tras el paso de la dana, las fechas que aglutinaron en el conjunto de España un mayor número de incidentes compensados con los seguros fueron los correspondientes al paso de los temporales Karlotta (7 y 8 de febrero), Nelson (27 de marzo), Kirk (9 de octubre) y Domingos (4 de noviembre).

Impacto por provincias

Todos ellos tuvieron una importante incidencia en Galicia, sobre todo en la fachada atlántica de la comunidad, tal y como se percibe también en las cuantías compensadas por los seguros: tres de cada cuatro euros pagados por las compañías aseguradoras para indemnizar los daños ocasionados por eventos climáticos se cobraron en las provincias occidentales. Así, Pontevedra lidera las compensaciones, con 17,6 millones de euros, tras registrar 23.605 incidentes. Le sigue A Coruña, con 12,9 millones para compensar los 19.602 siniestros relacionados con la meteorología. Muy lejos se encuentra Lugo, con 5,3 millones y 7.537 incidentes, y la terna la completa Ourense, donde los devenires climáticos produjeron 4.464 siniestros que los seguros han cubierto con 2,9 millones.

A nivel estatal, la mitad de estos pagos realizados por las aseguradoras corresponden a viviendas y, por lo tanto, han sido atendidos por los seguros del hogar. Es el caso de 481.294 expedientes que han supuesto el pago de 257,3 millones de euros. Sin embargo, los siniestros meteorológicos más costosos son los que se producen en las industrias. De este tipo se registraron 40.725 incidentes, con pagos por importe superior a los 161,3 millones de euros.

En este sentido, cabe recordar que, más allá de los daños en el exterior de viviendas, fábricas y comercios, durante los episodios de fenómenos climatológicos extremos acostumbran a producirse fallos eléctricos que pueden acabar por corromper por completo la instalación en una vivienda, impedir el desempeño normal de cualquier tienda o, por ejemplo, echar por tierra el material almacenado en frío en una factoría de la cadena mar-industria. Durante el paso del temporal Kirk por Galicia, más de 20.000 viviendas y comercios del suroeste de la comunidad perdieron la conexión a la red eléctrica que, en caso de haber ocasionado algún daño, tendría que haber sido también compensado por las compañías aseguradoras.

Vigo, entre las veinte ciudades españolas más perjudicadas

Si hay un territorio gallego que se vio especialmente afectado por eventos climáticos adversos durante el pasado año, ha sido la ciudad de Vigo, que figura entre los veinte ayuntamientos del conjunto del Estado en los que las compañías aseguradoras han tenido que realizar compensaciones por un mayor montante económico. Así, la ciudad olívica tuvo más incidentes en viviendas, comercios e industrias por los efectos de eventos climatológicos adversos que toda la provincia de Ourense en conjunto durante el pasado año. Las compañías aseguradoras tuvieron que desembolsar en Vigo 3,6 millones de euro para compensar los daños producidos en 5.318 siniestros.