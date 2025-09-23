Un nuevo túnel avanza en la conexión del tren de Lugo con el AVE de Ourense

El nuevo túnel de Oural, de 1,9 kilómetros y situado en el trazado ferroviario de Lugo a Ourense, entró ayer en servicio tras cuatro años de obras y una inversión que rondó los 50 millones de euros. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que presidió la inauguración, ve en la infraestructura promovida por el Gobierno central un paso decisivo en la conexión de Lugo a la red de alta velocidad a través de Ourense.

Para el responsable socialista, la actuación representa «el paso del abandono a la modernidad» y demuestra que «cuando existe voluntad política, las obras se ejecutan, las inversiones se materializan y la provincia de Lugo gana oportunidades». Según destacó, el proyecto sitúa a Lugo «en el mapa de la modernización ferroviaria de España».

El nuevo túnel se incorpora a la línea con una vía única electrificada sobre placa de hormigón que reforzará la fiabilidad, la seguridad y la capacidad de todo el corredor. Además, permitirá avanzar hacia un tren «más moderno, cómodo y competitivo», facilitando la futura conexión con la alta velocidad.

La obra forma parte de un plan de modernización integral de la línea Ourense-Monforte-Lugo, que moviliza una inversión calificada por Blanco de «histórica», tras alcanzar los 626 millones de euros financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.