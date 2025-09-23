Nace una plataforma para mejorar la Ley de Dependencia
Denuncia las listas para acceder al sistema, las demoras y quienes fallecen aguardando
REDACCIÓN
Representantes de diferentes colectivos profesionales y organizaciones sociales, desde partidos (BNG, PSdeG, Podemos, Esquerda Unida) a asociaciones de pacientes y pensionistas y sindicatos constituyeron ayer la Plataforma Galega por unha Atención Digna á Dependencia para denunciar la «emergencia» que se vive en este ámbito en Galicia.
Su portavoz, Susana Méndez, advirtió de la «necesidad» que existía en Galicia de disponer de una organización que dé «respuesta» a la «muy grave» situación de los dependientes, afectados por las largas listas de espera para el acceso al sistema, de hasta 393 días de media, más del doble de lo que marca la ley, y en las que, solo en Galicia, hay casi 1.700 personas, doscientas más que a finales de 2024. La entidad denuncia que desde 2017 murieron 7.000 personas «aguardando por la dependencia».
