La mayoría de los Estados de la UE critican los recortes en la PAC
REDACCIÓN
Santiago
La mayoría de los países de la UE se mostraron ayer críticos con la propuesta de la Comisión Europea para la nueva Política Agrícola Común (PAC), en el primer debate sobre esa reforma celebrado entre los ministros europeos de Agricultura, en el que muchos lamentaron los recortes planteados para el periodo 2028-2034.
