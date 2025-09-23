Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mayoría de los Estados de la UE critican los recortes en la PAC

REDACCIÓN

Santiago

La mayoría de los países de la UE se mostraron ayer críticos con la propuesta de la Comisión Europea para la nueva Política Agrícola Común (PAC), en el primer debate sobre esa reforma celebrado entre los ministros europeos de Agricultura, en el que muchos lamentaron los recortes planteados para el periodo 2028-2034.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents