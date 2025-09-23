Jácome, ante el juez por el supuesto desvío de fondos a su televisión privada
El alcalde de Ourense declaró por un presunto delito de prevaricación y malversación tras la denuncia de un exasesor de Democracia Ourensana
«Vai á merda». Con esa expresión respondió este lunes el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, a una periodista que le preguntó si consideraba justificada la denuncia que lo llevó a declarar como investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación. La escena ocurrió a las puertas del juzgado de Ourense, donde compareció ante el juez decano, Leonardo Álvarez, acompañado de su abogado y dos colaboradoras. Permaneció en sede judicial 40 minutos y se marchó sin atender a los medios.
La causa se origina en una denuncia del 20 de diciembre de 2024 presentada por José Manuel Palacios, exasesor y extesorero de Democracia Ourensana. Este acusa al regidor de desviar fondos municipales hacia su canal privado Auria TV. Según el escrito, en 2020 se adquirió material valorado en 3.946,29 euros, dentro de un pedido de 8.698,04, que se utilizaría exclusivamente para emisiones de la televisión vinculada a Jácome.
Palacios señala también la contratación en 2021 de Germán López, operador de cámara de Auria TV, como asesor municipal, con un coste para el Concello de 178.930 euros en salarios y cotizaciones hasta diciembre de 2024.
El denunciante añade que contenidos institucionales —plenos, ruedas de prensa y actos oficiales— no se difunden en plataformas municipales, sino solo en Auria TV y en la cuenta personal de Facebook del alcalde, lo que «vulnera la transparencia y favorece intereses privados». La denuncia pide suspender la centralización de la comunicación institucional en medios privados y garantizar el uso exclusivo de los recursos municipales para fines públicos. En junio de 2024 la Fiscalía archivó otra denuncia previa.
