Estabilizado el incendio de la Ribeira Sacra

La Consellería do Medio Rural desactivó ayer las medidas de protección puestas en marcha la semana pasada con motivo del incendio forestal que afecta al Ayuntamiento lucense de Pantón, después de dar por finalizada esta tarde la situación dos, de riesgo en zonas habitadas. Este fuego, que afecta al corazón de la Ribeira, ha consumido unas 2.000 hectáreas de monte.

Según informa el 112 Galicia, en las últimas horas de ayer no se produjo ya ningún tipo de confinamiento ni desalojo como consecuencia de este incendio, declarado el pasado jueves 18 de septiembre.

Este fuego se originó en la parroquia de Pombeiro y, a partir de ahí, se fue extendiendo por varias localidades del Ayuntamiento de Pantón y del limítrofe de Sober, en plena Ribeira Sacra.

En las labores de extinción fue de gran ayuda la lluvia caída en las últimas horas en Galicia, según indicó a EFE el alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, quien también precisó esta mañana que el incendio «está activo», sin llamas, pero humeante y con «posibilidades de que se reavive», lo que motiva que en la zona permanezcan todavía medios del servicio de extinción.

El incendio se dio ayer por estabilizado a media tarde, lo que supone que las llamas ya no superarán las líneas de control. En el dispositivo participaron, de forma acumulada, 15 helicópteros, 12 aviones, 182 brigadas, 116 motobombas y efectivos de la Unidad Militar del Ejército.

La Consellería do Medio Rural sí consiguió extinguir el incendio forestal que se inició en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, en la localidad lucense de Barreiros, el pasado 14 de septiembre y que finalmente ha afectado a una superficie de 152,69 hectáreas de monte arbolado.