BNG y PSOE urgen a la Xunta a subir la financiación del SAF

El BNG y el PSdeG urgieron ayer a la Xunta —en sendas ruedas de prensa, tras encuentros con alcaldes y colectivos afectados— a aumentar la financiación del servicio de atención en el hogar ante la infrafinanciación que padecen los municipios gallegos para costearlo.

Por un lado, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, expuso que el coste medio de atención de este servicio es de 23 euros por hora, pero los municipios solo reciben 12 euros de otras administraciones. Exige que la Xunta aumente de forma inmediata su aportación a 17 euros.

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mantuvo un encuentro con alcaldes y representantes municipales socialistas para abordar la situación de un servicio de atención que considera «roto» por la falta de financiación de la Xunta.