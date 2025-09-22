Rueda acusa a Pontón de «sembrar odio» tras el ataque con cócteles molotov en Monforte

Mientras sigue la investigación para esclarecer la autoría del ataque, la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha visitado este lunes el edificio de Prodeme, en Monforte de Lemos (Lugo), donde la Xunta tiene previsto poner a funcionar el primer centro de acogida de menores migrantes de Galicia y que fue atacado con cócteles molotov en la madrugada de este sábado. En declaraciones a los medios, Fabiola García ha anunciado que se va a contratar de forma inmediata personal de seguridad para vigilar las instalaciones y ha dicho que “la Xunta de Galicia no va admitir ningún tipo de chantaje por parte de los violentos”.

“Continuamos adelante con nuestra decisión de crear aquí, en Monforte, el primer centro de menores, por una imposición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar a Galicia a 317 menores extranjeros”, ha asegurado.

La conselleira ha insistido en que “Galicia no tiene ni una sola plaza residencial para atenderlos”, por lo que se ha visto en la “obligación de crear centros específicos para poder atender a todos estos menores”. Además, ha anunciado que “la Xunta de Galicia va a contratar de forma inmediata personal de seguridad para custodiar este centro. Le pedimos al Gobierno y al Concello que nos echen una mano”. De hecho, ha solicitado al Ayuntamiento que “refuerce” el control de la zona por parte de la Policía Local, así como la instalación de “cámaras de seguridad” para prevenir ataques como el del sábado.

Al Gobierno también le ha demandado el “refuerzo” de la Policía Nacional en Monforte para “evitar riesgos en el entorno”. También ha aprovechado para pedirles “a todas las fuerzas políticas que no utilicen este centro como arma electoral para polarizar a la sociedad”. En cuanto a los plazos que maneja la Xunta para poner a funcionar este centro, ha afirmado que va “a proceder a la reparación de los desperfectos” en el edificio y, “en las próximas semanas, a medida que vayan llegando los menores, lo iremos abriendo progresivamente”. “Ahora mismo”, están abiertos “14 expedientes de traspaso de tutelas”, ha señalado.

Estado en el que quedó el local de Monforte dañado por el cóctel molotov. / Carlos Castro - Europa Press

Mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han responsabilizado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del ataque. Pontón ha reprochado al presidente de la Xunta que utilizase a los menores migrantes como un arma de "confrontación y crispación con el Gobierno central" mediante un discurso "insolidario y diría que racista". La líder del Bloque le ha pedido un cambio de estrategia y que cese en su intento de trasladar a Galicia "el discurso de la extrema derecha y de la señora Ayuso", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSdeG, que ha lamentado que "el discurso de odio fomentado por la extrema derecha y asumido sin contemplaciones por la derecha" esté llegando a Galicia hasta el punto de que se ataque "un edificio público por el simple hecho de que allí va a haber menores migrantes". Este discurso, ha argumentado, se ve amplificado con decisiones que "no son acertadas", como la propuesta de la Xunta para crear "centros de concentración" para los menores migrantes.

Mientras, Alfonso Rueda ha acusado a Pontón de "sembrar odio" y equipara su "extremismo" con el de Vox. El presidente de la Xunta ha advertido que debería disculparse "de inmediato" tras afirmar la líder nacionalista que el "discurso racista" del también jefe de filas del PPdeG es culpable del atentado con cócteles molotov. "Espero, porque es un temor que tenemos todos, que lo sucedido en Monforte no estimule actuaciones extremistas", ha manifestado Rueda, a preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, donde ha denunciado que la nacionalista "siembra odio" con sus manifestaciones y ha equiparado su "extremismo" con el "del otro lado", en referencia, sin mención expresa, a Vox.

A renglón seguido, ha matizado que "extremismo" para él son las declaraciones realizadas este lunes por Pontón y ha manifestado su deseo de que esta "obsesión" de utilizar este tipo de cuestiones para sacar "rentabilidad política" no se "propague" en Galicia, si bien también ha censurado con dureza las críticas de Besteiro. Rueda ha sugerido que sus rivales políticos usan "como arma política" un hecho grave al "culpar" al PP, a la Xunta o a él mismo. A renglón seguido, se ha preguntado si actuar de este modo "no es sembrar odio" como "quieren hacer otros extremismos que afortunadamente no existen en Galicia" -no ha hecho una mención expresa, pero Vox no tiene representación política en la comunidad gallega-.

El Ayuntamiento de Monforte: "No hay lugar para el odio"

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Monforte de Lemos ha manifestado en una declaración institucional su “más enérgica condena” a los “gravísimos acontecimientos” de la madrugada del sábado. Un ataque ante el que la "respuesta debe ser clara y rotunda: no hay lugar para el odio en Monforte de Lemos", asegura en esa declaración, aprobada este lunes. “Este ataque constituye no solo un atentado contra la seguridad y la convivencia en nuestro municipio, sino también un acto que responde a motivaciones de odio, racismo y xenofobia, totalmente incompatibles con los valores democráticos que defendemos como sociedad”, subraya el Ayuntamiento.

“Monforte de Lemos siempre fue, y seguirá siendo, una ciudad abierta, solidaria y comprometida con los derechos humanos. La violencia, el miedo y la intolerancia jamás podrán tener cabida en nuestro municipio ni en ninguna sociedad que aspire a la justicia y a la paz”, añade.