Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios: estos son los centros escogidos en el proyecto piloto

Los meses de frío están cada vez más cerca y, con ellos, suelen llegar las infecciones respiratorias. Para tratar de frenar su impacto entre los más pequeños y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad, la Consellería de Sanidade comenzará, a partir del próximo 13 de octubre, una campaña de vacunación de la gripe por vía intranasal en 55 centros educativos de la comunidad.

Se trata, tal y como recordó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de un «proyecto piloto», con el que el Ejecutivo busca llegar a entorno a 19.000 estudiantes con edades comprendidas entre los 3 y 11 años, con la intención de extenderlo al resto de la comunidad educativa en el futuro. «Queremos consolidar la posición delantera que tiene Galicia en materia de prevención», apuntó el mandatario gallego, que señaló que una de las finalidades es romper la cadena de transmisión mediante la prevención.

El objetivo que se marca el Ejecutivo autonómico «es conseguir una cobertura del 70%» entre los nacidos entre 2014 y 2022. Para ello, los equipos de enfermería de las distintas áreas sanitarias se desplazarán hasta los colegios e institutos seleccionados para inmunizar a los más pequeños a través de un método que evita el pinchazo, lo que facilita la logística y causa menos molestias para los niños.

Al tratarse de menores de edad, las Consellerías de Sanidade y de Educación informarán tanto a los colegios e institutos como a las familias sobre los detalles del programa. Luego, cada centro deberá organizar reuniones con las familias y con el equipo de enfermería, resolver dudas y entregar la hoja informativa y la autorización que los niños deben entregar para su vacunación

Los centros seleccionados

De manera concreta, dentro del área sanitaria compostelana, los escogidos son: CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes (A Estrada); EEI do Milladoiro (Ames); CPR Plurilingüe Nosa Señora do Rosario (Arzúa); CEIP Xesús Golmar (Lalín); CEIP Plurilingüe O Coto (Negreira); CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao (Ordes); CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés (Oroso); CPR Plurilingüe Nosa Señora Inmaculada (Santa Comba); CEIP das Fontiñas e CPR Plurilingüe La Salle (Santiago); y CPR Plurilingüe María Inmaculada (Silleda).

Los centros educativos seleccionados en Coruña e Cee: CEIP Eusebio da Guarda, CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño, CEIP Raquel Camacho e CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida (A Coruña); CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha); CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos); CEIP Fogar (Carballo); CPR Plurilingüe Andaina (Culleredo); e CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (Oleiros). Na área sanitaria de Ferrol os centros educativos participantes no programa son o CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira y o CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, ambos no concello de Ferrol.

Los colegios pertenecientes al área sanitaria de Lugo, Monforte de Lemos e A Mariña: CEIP Plurilingüe Vista Alegre (Burela); CPI Plurilingüe Virxe do Monte (Cospeito); CPI Plurilingüe Dr. López Suárez (Friol); CEIP Plurilingüe Lagostelle (Guitiriz); CEIP Luís Pimentel e CPR Plurilingüe San José (Lugo); CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Asunción (Sarria); EEI Vilalba (Vilalba); y CPR Plurilingüe Landro (Viveiro).

Centros seleccionados en Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras: CPR Pablo VI Fátima (A Rúa); CPI Plurilingüe Antonio Faílde (Coles); CPI Terras de Maside (Maside); CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo e CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (O Carballiño); CPR Plurilingüe Miraflores (O Pereiro de Aguiar); CEIP Plurilingüe Irmáns Villar e CPR Plurilingüe Divina Pastora (Ourense); CPR Plurilingüe María Inmaculada (Verín); y CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia).

En el área de Pontevedra e O Salnés los centros escolares que participan en el programa piloto son: CPR Sonrisas y Lágrimas (A Illa de Arousa); CEIP San Tomé (Cambados); CEIP A Xunqueira II e EEI Concepción Crespo Rivas (Pontevedra); e CEIP Plurilingüe Arealonga y CPR Plurilingüe Sagrada Familia (Vilagarcía de Arousa).

En el área sanitaria de Vigo los colegios escogidos son: CRA María Zambrano (O Rosal); CPR Plurilingüe Lar (Mos); CRA Raíña Aragonta (Salceda de Caselas); CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón (Salvaterra de Miño); e CEIP Plurilingüe García Barbón, CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro, CPR Plurilingüe Santiago Apóstol y EEI Vila Laura (Vigo).