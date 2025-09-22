El PPdeG acusa a Galiza Nova de «vandalismo» en espacios públicos
REDACCIÓN
Santiago
El PPdeG acusó ayer a Galiza Nova de desarrollar una «campaña de pintadas» en espacios públicos que «causan un perjuicio económico» al tener que emplear recursos públicos para su limpieza, como los carteles pegados en Santiago de Compostela a favor de una república gallega. «El vandalismo no puede ser activismo», condenó la diputada autonómica y presidenta de Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Desalojadas aldeas de Pantón y Sober por un incendio «explosivo» en el corazón de la Ribeira Sacra
- Un incendio en el cañón del Sil activa la alerta 2 por riesgo para las casas
- La Fiscalía advierte del uso de pesqueros para introducir «ingentes cantidades de cocaína»
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes
- La nueva selectividad revela déficits de comprensión y expresión del alumnado
- El incendio en Pantón supera las 2.000 hectáreas calcinadas y se mantiene la situación 2 por proximidad a casa
- Los chiringuitos podrán abrir en Galicia desde Semana Santa hasta finales de octubre