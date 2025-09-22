Monforte condena el ataque al futuro centro de acogida a menores migrantes
REDACCIÓN
Santiago
Una concentración ciudadana mostró en Monforte su rechazo al ataque que sufrió el futuro centro de menores migrantes no acompañados de la localidad.
Al respecto, el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, censuró en una entrevista radiofónica que la Xunta cree «guetos» para acoger a estos jóvenes, aseverando que supone «cometer los mismos errores» que Madrid. En respuesta, la Xunta asegura que «tiene sobreocupación» en el sistema de acogimiento, que hasta ahora no diferenciaba entre lugar de procedencia, por lo que «no tiene otra alternativa».
