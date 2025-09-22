Las lluvias con las que empieza el otoño seguirán hasta octubre

El otoño arranca hoy oficialmente y, en Galicia, el tiempo acompañará a la nueva estación: cielos cubiertos, lluvias y temperaturas en descenso. Tras un septiembre que ha alternado días cálidos con episodios de lluvia, la semana comienza con una estampa plenamente otoñal. Las temperaturas mínimas caerán hasta los 7ºC y las máximas no subirán de los 20 en prácticamente toda la comunidad, según las previsiones de MeteoGalicia. Son hasta 15 grados menos en los valores diurnos respecto a los registrados del viernes. Este descenso térmico consolidará el ambiente otoñal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que estas condiciones se mantengan hasta principios de octubre. Durante toda la semana, las temperaturas máximas oscilarán entre los 16ºC y los 21, mientras que las mínimas caerán hasta los 7 grados centígrados en zonas del interior.

Galicia se estrena en el cambio de estación con precipitaciones en la mitad norte, con especial intensidad en el norte y este de la provincia de Lugo, según MeteoGalicia. Las lluvias serán persistentes durante toda la semana, especialmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde los frentes atlánticos impactarán con mayor fuerza. En el interior, las precipitaciones serán más débiles pero constantes, afectando también a Ourense y zonas altas de Lugo. Mañana el paraguas volverá a ser necesario, especialmente en el litoral norte, donde podrían registrarse chubascos de carácter tormentoso. En el interior, las precipitaciones serán más débiles.

El miércoles se espera una ligera mejora en el sur de Galicia, con apertura de claros en zonas de Ourense y Pontevedra. Sin embargo, el norte continuará con lluvias intermitentes. El ambiente será fresco, con máximas por debajo de los 20º.

Un nuevo frente atlántico alcanzará Galicia el jueves, dejando más lluvias en el oeste de la comunidad. Las lluvias serán más intensas en las Rías Baixas y en el litoral coruñés.