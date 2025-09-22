Galicia comienza la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, pone en marcha este lunes una nueva campaña de inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS), cuyo objetivo es reducir las hospitalizaciones de lactantes por esta infección.

Ese mismo día comenzará la administración de la vacuna en los hospitales para todos los recién nacidos hasta la finalización de la campaña, prevista para marzo de 2026. También se iniciará la citación de bebés prematuros de menos de 12 meses y de niños menores de 24 meses con alto riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del virus. Además, desde el lunes 29 de septiembre se convocará de forma activa a los menores de seis meses nacidos entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025.

En la temporada anterior, la inmunización frente al virus causante de la bronquiolitis se administró a 12.719 niños. La cobertura alcanzó al 100% de los bebés con factores de riesgo, al 91,74% de los recaptados en 2024 y al 98,27% de los nacidos durante la última campaña.

¿Qué es el virus respiratorio sincitial?

El virus respiratorio sincitial (VRS) es un patógeno que afecta a las vías respiratorias. Se transmite con facilidad a través de las gotas que expulsamos al toser, estornudar o al mantener un contacto cercano, y suele circular sobre todo en los meses fríos, desde finales de otoño hasta el invierno.

Bebés y niños son los más vulnerables, ya que el VRS es la principal causa de bronquiolitis y una de las más frecuentes de neumonía infantil.