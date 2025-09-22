Los afectados por los últimos fuegos también tendrán ayudas

Los afectados por los incendios de septiembre también podrán acogerse a la línea de ayudas activada por la Xunta para hacer frente a los daños causados por la oleada de fuegos de agosto, la peor del siglo con más de 100.000 hectáreas calcinadas. Así lo explicó ayer la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que volvió a desplazarse a las zonas más golpeadas por el incendio registrado en Pantón, en Lugo, que arrasó viviendas y obligó a evacuar varios núcleos de población. Según indicó Gómez, la noche del sábado fue «más tranquila» que la anterior, y a lo largo del día de ayer los efectivos centraron sus esfuerzos en la «zona más conflictiva», localizada en el cañón del Sil, al estabilizarse la situación en los concellos de Pantón y Sober. En todo caso, aunque no ha habido nuevos desalojos y parece que el tiempo está dando una pequeña tregua en la lucha contra el fuego, se mantiene activa la situación 2 de forma preventiva por el riesgo que puede suponer para la ciudadanía.

El de Pantón es el único fuego que continúa activo en la comunidad, arrasando unas 2.000 hectáreas en apenas cuatro días, desde que se originó el jueves al mediodía. Con todo, esta cifra podría variar una vez se hagan las mediciones finales. En todo caso, no es el único incendio que persiste en la provincia lucense: continúa ardiendo, pero controlado, el de A Fonsagrada —originado la noche del sábado—, que afecta por ahora a unas 30 hectáreas; y también el de Barreiros, controlado desde el pasado martes, que afecta a otras 140 hectáreas, todas de monte arbolado.

En Ourense, por su parte, ayer los medios antiincendios lograron extinguir el fuego registrado la noche del jueves en O Bolo, que finalmente calcinó 273 hectáreas, de las cuales 192 son de monte raso y 81 de monte arbolado. Sin embargo, la madrugada del domingo se originó otro incendio en el concello de Lobios, en la parroquia de Río Caldo, que afecta alrededor de 3,5 hectáreas dentro del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés y que fue estabilizado ayer por la tarde.