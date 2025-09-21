El sector renovable y el maderero podrán vender créditos de carbono

Contribuir a los objetivos europeos de neutralidad climática y aumentar el valor de los recursos naturales de Galicia. Este es el objetivo del mercado voluntario de créditos de carbono que impulsa la Xunta, que permitirá que tanto empresas como particulares de todo el mundo inviertan en la descarbonización de la comunidad: a través de una plataforma web, los proyectos gallegos que promuevan la captación de gases de efecto invernadero, como los de construcción en madera o gestión sostenible del monte, podrán vender estos créditos, equivalentes a 1 tonelada de CO2 capturada como consecuencia de su actividad. La previsión es que este proyecto, que ha captado un 60% de fondos de la UE a través del proceso de Compra Pública Innovadora, esté operativo en 2026.

Según explica a FARO DE VIGO la directora xeral de Energías Renovables y Cambio Climático, Paula María Uría Traba, este tipo de mercado permite que los compradores compensen sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la adquisición de créditos generados por proyectos que reduzcan o absorban CO2. En el caso gallego, entre otros, podrán participar proyectos de restauración forestal, de gestión sostenible de los bosques, de mejora en la gestión del ganado, de energía renovable o de construcción en madera, por ejemplo, siempre que se lleven a cabo en Galicia. Esto, asegura, abre una «gran oportunidad» para los recursos naturales de la comunidad que tienen un alto «potencial de absorción».

Europa regula su propio Comercio de Derechos de Emisión, obligatorio para las grandes industrias, que deben comprar o vender los derechos en función de si superan o no su tope máximo de emisiones; y España, a su vez, tiene la Oficina Española del Cambio Climático, que gestiona el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Este es voluntario, y permite que las empresas compensen sus emisiones comprando créditos de proyectos certificados por España.

La diferencia del mercado estatal con el gallego, recogido en la recién aprobada Ley de Recursos Naturales, es que este último permitirá también a la ciudadanía «que se quiera responsabilizar de su acción climática» compensar su huella de carbono.

Del mismo modo que la gente invierte en oro o en criptomonedas, explica Uría, podrá hacerlo también en la descarbonización de la comunidad y con garantías. Además de los beneficios ambientales, los créditos de carbono pueden revalorizarse en función de la oferta y la demanda y aumentar precio, puesto que el mercado es de carácter libre y funcionará, señala Uría, «como si fuese un índice bursátil». La Xunta, indica, solo facilitará un régimen jurídico seguro a través del decreto aprobado el lunes en el Consello, y una plataforma web para realizar las gestiones, que se licitará en breve.

«Este mercado va a dar mucha riqueza y potencial a los recursos naturales de Galicia, no solo por contribuir a los objetivos de la administración de neutralidad climática», explica Uría, sino también porque la ciudadanía encontrará nuevos beneficios en los recursos naturales que posee. Por ahora, señala, tanto el sector forestal como el maderero se han mostrado muy interesados.

La idea, además, es que sea «exportable». «No tiene por qué ser una empresa gallega la que compre un crédito de carbono a un agricultor a un titular de un monte forestal», explica Uría. El objetivo es que posibles compradores de todo el mundo vean que el mercado gallego «funciona, es serio, viable y tiene una trazabilidad asegurada», para que ellos también inviertan en la descarbonización de la comunidad y generen riqueza entre la ciudadanía.

Un organismo independiente verificará las iniciativas de absorción de CO2

Este mercado estipula varios tipos de créditos de carbono, tal y como se recoge en el decreto. Por un lado, el crédito de carbono convencional es aquel que equivale a una tonelada de CO2 capturada como consecuencia de la actividad de un proyecto validado por el propio sistema elaborado por la Xunta. Por el otro, también existe la figura del crédito de carbono ECO, que, además de la propia captura de carbono, incorpora beneficios adicionales en lo referente a la conservación del medio ambiente, a la prevención y defensa contra incendios, al fomento de la madera con usos de vida largos y al fomento de la economía social de la población rural. En ambos casos —tanto los créditos de carbono o los créditos de carbono ECO—, habrá dos tipologías: los estimados y los verificados. Los créditos estimados son aquellos potencialmente generados durante el primer 15% de la vida del proyecto en base a un cálculo estimativo de captura de carbono, pendientes de verificar. Es decir, son una suerte de adelanto en función de lo que se espera conseguir, fomentando también nuevos proyectos y la inversión en ellos, por lo que solo pueden representar una parte del total para evitar riesgos. Los créditos verificados, en cambio, son aquellos que ya han sido generados por un proyecto después de su debida monitorización y verificación. Para poner en el mercado créditos de carbono en cualquiera de sus formas, los proyectos serán sometidos a una validación inicial que los certifique como iniciativas de absorción de CO2, y también a una validación continua posterior que acredite el cumplimiento de las acciones previstas y los créditos generados, en ambos casos a través de organismos independientes.