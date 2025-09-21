Los concellos baten récord tributario: recaudan un 75% más que hace 20 años

El código postal es clave a la hora de rendir cuentas con el ayuntamiento. Apenas 10 kilómetros de distancia bastan para que un contribuyente tenga que rascarse cinco o hasta diez veces más el bolsillo por un mismo impuesto municipal o incluso pagar por servicios que en el concello limítrofe no acarrean coste alguno, como la recogida de basuras o el saneamiento de la red de aguas. Esta lotería fiscal entre municipios no solo genera desigualdad entre vecinos, sino que también pone en evidencia la falta de armonización tributaria a nivel local. En algunos casos, los ciudadanos se ven obligados a asumir cargas fiscales muy superiores por vivir en un término municipal con menor eficiencia en la gestión o con políticas recaudatorias más agresivas, lo que puede influir incluso en decisiones de residencia o inversión empresarial.

Los ayuntamientos gallegos batieron récord de recaudación en 2024, con más de 993 millones de euros reconocidos en tributos directos —generan más del 90% de los ingresos tributarios en las arcas municipales de la comunidad, con el IBI a la cabeza—e indirectos y casi 489 millones en tasas, según datos de las liquidaciones de presupuestos publicadas por el Ministerio de Hacienda. Esta inyección fiscal representa más de un 40% de los ingresos municipales del ejercicio pasado.

Pero si se echa la vista atrás y se analiza cómo ha evolucionado la carga tributaria en los municipios de la comunidad, la curva se ha disparado hasta tales cifras que hace décadas parecerían inasumibles. El año pasado, los contribuyentes gallegos y las empresas con actividad en la comunidad se dejaron en impuestos un 75% más que hace dos décadas y en tasas municipales los ingresos municipales crecieron en un porcentaje similar, un 70%. En concreto, las arcas de las administraciones locales pasaron de tener casi 568 millones en impuestos en 2004 a 993,3 el año pasado; mientras que con las tasas el importe pasó de 295 millones hace dos décadas a 488,6 en 2024.

La tendencia ha sido al alza en los últimos años. En 10 años, la presión fiscal se recrudeció en los ayuntamientos años un 20% —en 2014 los impuestos municipales en Galicia generaron una recaudación de 822,7 millones—. En relación a hace un lustro, el repunte fue de más de un 7,3% —926 millones en 2019— y en un año el aumento fue del 4% —en 2023 se rozaron los 953 millones, según la liquidación de presupuestos de ese ejercicio—.

Impagos

Ahora bien, aunque los concellos han logrado reducir progresivamente la tasa de impago de impuestos municipales, este sigue siendo un reto para la gestión local. El año pasado, la tasa de impago fue del 6,2% —se recaudaron 934,87 millones de los 993,32 reconocidos—. Con el paso de los años, este índice ha mejorado: en 2023 fue de casi un 7%, hace un lustro rozaba el 8%, hace diez años alcanzaba el 10% y hace dos décadas era del 13,5%.

El IBI, conocido como la contribución, el impuesto de circulación de vehículos, el de actividades económicas, sobre construcciones, instalaciones y obras, el de infraestructuras y empresas energéticas, la plusvalía municipal o las tasas por la prestación de servicios y realización de actividades de competencia local. Son los recibos notificados por los concellos que más ingresos generan a las arcas municipal, con el IBI a la cabeza, ya que supone más de la mitad de la recaudación en impuestos por parte de los ayuntamientos gallegos. Este peso del IBI en la estructura fiscal local refleja la fuerte dependencia de los municipios respecto a la propiedad inmobiliaria como fuente de financiación. Además, el crecimiento del parque de viviendas y la actualización de los valores catastrales han contribuido a incrementar su recaudación, convirtiéndolo en el pilar de la economía municipal.

En estas dos últimas décadas, el aumento de los ingresos municipales no ha ido a la par que la recaudación que obtuvieron de los tributos. Mientras las arcas municipales obtuvieron respecto a 2004 un 75% más por impuestos, el capítulo de ingresos creció un 56%, casi 20 puntos menos. Es decir, aunque los municipios han logrado recaudar más, eso no se ha traducido en una mejora proporcional de su músculo financiero. La presión fiscal crece, pero el margen de maniobra presupuestaria no lo hace al mismo ritmo, lo que puede limitar la inversión pública, la mejora de servicios o la capacidad de respuesta ante emergencias sociales.

Los expertos alertan de que una débil presión fiscal genera una fuerte «asimetría» en el gasto

Lo que para el contribuyente supone un golpe al bolsillo, para los expertos en administración local la actual presión fiscal de los ayuntamientos es insuficiente. En Galicia, muchos concellos aplican tipos mínimos en impuestos obligatorios y renuncian a figuras fiscales voluntarias, lo que limita su autonomía financiera y los hace depender en exceso de de las ayudas externas. El profesor Alberto Vaquero alerta sobre la necesidad de endurecer la presión fiscal municipal, revisar los mecanismos de recaudación y actualizar un modelo tributario obsoleto que perpetúa desigualdades entre territorios y genera «una importante asimetría en la menor capacidad de gasto de los ayuntamientos».

Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada e investigador de ECOBAS-Universidade de Vigo- GEN y codirector de Red Localis, Alberto Vaquero, advierte que la gestión actual de los impuestos municipales en Galicia refleja una preocupante renuncia a la obtención de ingresos propios. Muchos ayuntamientos aplican tipos mínimos en tributos obligatorios como el IBI, el IAE o el IVTM, y desaprovechan figuras voluntarias como el ICIO o la plusvalía municipal. Esta estrategia, según apunta, limita la autonomía financiera local y fomenta una excesiva dependencia de ayudas externas.

El experto en Administración local subraya que los municipios que hacen un esfuerzo por activar su capacidad fiscal deberían ser recompensados con mayores transferencias. Además, propone revisar los mecanismos de recaudación ante el bajo rendimiento de la vía ejecutiva, sugiriendo que las diputaciones provinciales asuman funciones recaudatorias en casos de incapacidad local.

El modelo fiscal vigente, diseñado en los años 80 y apenas actualizado desde 2004, se ha quedado obsoleto. La atomización municipal y las diferencias fiscales entre territorios —apunta— generan «una importante asimetría en la menor capacidad de gasto de los ayuntamientos». Aunque reconoce que «aplicar impuestos no es popular», advierte de evitarlo por razones políticas puede derivar en una “generosidad mal entendida”.

Vías para atajar el fraude y garantizar la equidad fiscal

Entre las reformas urgentes que apuntan expertos en administración local destaca la necesidad de combinar la imposición sobre bienes inmuebles con tributos sobre la renta y la actividad económica, siguiendo modelos europeos como Alemania o Bélgica, destaca Vaquero. También urgen revisar los valores catastrales, especialmente en el IBI y la plusvalía, ya que casi la mitad de los ayuntamientos no los han actualizado en más de dos décadas. Esta revisión permitiría detectar fraude, mejorar la recaudación y adaptar los tipos impositivos a la realidad local.

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Vaquero plantea reconvertirlo en un tributo ambiental, ajustado al nivel de emisiones de CO2 con tarifas que combinen criterios patrimoniales y de eficiencia energética. Sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), advierte de que tiene gran relevancia práctica, pero que está escasamente regulado , por lo que llama a revisarlo para reforzar su aplicación y seguridad jurídica.