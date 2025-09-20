La Xunta afea que el Plan de Vivienda del Estado no recoja sus propuestas

La Xunta presentará en los próximos días alegaciones al documento enviado esta semana por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que recoge el articulado del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-203o, puesto que no recoge las propuestas facilitadas por las comunidades.

En un comunicado, la conselleira María Martínez Allegue critica que el documento «llega tarde», «lo que pone en peligro la convocatoria de varias líneas de ayuda». Considera que esto es una «irresponsabilidad» del Gobierno central en un contexto en el que el acceso a la vivienda es la «principal preocupación» de la ciudadanía.

«Hablamos de un documento que no cuenta con la participación de las comunidades autónomas. El Ministerio trata, así, de imponer modos de actuación y medidas que, en muchas ocasiones, no son acordes con las líneas de actuación de las comunidades. En lugar de buscar coordinación, opta por actuar de forma unilateral», denunció la conselleira.

La titular del departamento autonómico apunta también que el plan modifica la firma de financiación de los planes anteriores, que pasa de una financiación «voluntaria» de menos del 30% a una aportación obligatoria del 40%.

Con todo, avanzan que aceptan las condiciones, aunque matizando que «no se puede aprobar un plan que no esté consensuado con las comunidades, que son las que tienen las competencias». Pese al rechazo del PP a casi todos los planes del Gobierno central, en este caso sus ejecutivos autonómicos sí quieren participar.