Un 20% de titulados de FP con trabajo está sobrecualificado para el puesto

La FP ha dejado de ser la salida de emergencia para el alumnado que no se veía con ganas de seguir quemando etapas educativas. Lo demuestra el que el 26,6% de los gallegos de entre 25 y 64 años cuente con un título de técnico o de técnico superior, cuatro puntos más que la media estatal, pero también que la FP haya desbancado al Bachillerato como opción preferida tras la enseñanza obligatoria. Han contribuido a dignificar esta alternativa académica, según sus docentes, su carácter práctico, su rapidez para preparar y su orientación al mercado laboral. De este último aspecto suele sacar pecho la Xunta, pero no todo es de color rosa: se suele hablar de cómo la sobrecualificación afecta a los universitarios, pero los titulados en FP tampoco se libran del problema.

Así lo revela el informe más reciente sobre inserción laboral de FP en la comunidad, que analiza la situación de las personas tituladas en 2022 dos años después de finalizar sus estudios, es decir, en 2024. Cuando se presentó el documento, la Consellería de Educación presumió de que Galicia había alcanzado «un nuevo récord», con el 85,8 por ciento de los titulados trabajando, una cifra que supone, resaltó, hasta 53 puntos más que en 2009-10. La modalidad dual intensiva —antes conocida solo como dual—, que une la vertiente académica con la experiencia en empresas, llegaba al 97 por ciento.

Sin embargo, no todos los que culminaron un ciclo formativo desempeñan puestos que estén a la altura de su preparación. Según el informe Inserción laboral do alumnado de Formación Profesional que rematou os seus estudos no curso 2021-2022 en Galicia, un 20,3 por ciento de titulados que trabajan están en puestos de «empleados sin formación previa requerida» y un 2,4% de aprendices. Entre los universitarios, de acuerdo a la encuesta más reciente realizada por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), un 83,7% de los graduados que trabajan desempeñan funciones de nivel universitario en su empleo, lo que dejaría al resto, un 16,3%, asumiendo tareas por debajo de su nivel de formación.

Inserción

La situación en FP desgranada por el estudio de inserción de 2024 también revela que son «mayoritarias» las categorías laborales de oficiales técnicos y trabajadores especializados en oficios que requieren FP entre las ocupaciones de los titulados en 2022. Supondrían un 65,5% del total de ocupados e implican un incremento de un 26 por ciento con respecto a la edición previa del análisis, realizada dos años antes.

A estos se sumarían, conforme al trabajo, quienes disponen de un título de FP y ocupan puestos de dirección o mandos intermedios, que representan el 5,4% del total.

En todo caso, el porcentaje de quienes no habrían tenido que estudiar FP para el puesto que ocupan, ese 20,3%, o el 22,7% si se le suman los colocados como aprendices, ha mejorado con respecto a los datos de la promoción que acabó su periplo académico en 2019, cuando llegaban al 27,1% quienes debían conformarse con trabajos por debajo de sus capacidades. De hecho, ese 27,1% sobrecualificado constituía la principal categoría laboral entonces. Además, los que trabajaban como aprendices llegaban hasta el 7,7 por ciento.

Eso sí, aunque el dato ha mejorado en los últimos tiempos, se registran diferencias en función del nivel de estudios alcanzado, la modalidad o la edad, además de por sexo, aunque las divergencias en relación a este último parámetro tienen más que ver con el porcentaje de trabajadores en puestos de mando.

Cuanto mayor sea la formación, menos afecta el fenómeno: en los titulados en un ciclo de grado superior es un 17,8% el empleado en puestos que no exigen formación previa, pero el porcentaje llega al 47,1% con un grado básico. La modalidad dual, que otorga un plus de empleabilidad en general, también protege del fenómeno, pero poco: 19,8% frente a 20,4%. Lo mismo sucede si se distingue entre hombres y mujeres: la asunción de tareas impropias afecta al 20% de los primeros y al 20,6% de las segundas. No obstante, entre los varones un 6,7% más ocupa puestos directivos o intermedios mientras que la cifra baja al 4,2% en ellas. En lo que respecta a la edad, la juventud sufre más este tipo de situación: 23,9% en menores de 25 frente al 14,2% en quienes tienen 30 o más.