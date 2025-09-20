Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pillan dando clase a un profesor de autoescuela sin título de aptitud

REDACCIÓN

Santiago

La Guardia Civil ha denunciado a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas para la obtención del permiso de conducir de la clase C para camiones a pesar de carecer del correspondiente certificado de aptitud necesario La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, y culminó el 10 de septiembre, cuando dieron con la persona denunciada. La sanción económica por esta infracción puede ser de hasta 3.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents