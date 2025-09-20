Pillan dando clase a un profesor de autoescuela sin título de aptitud

La Guardia Civil ha denunciado a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas para la obtención del permiso de conducir de la clase C para camiones a pesar de carecer del correspondiente certificado de aptitud necesario La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, y culminó el 10 de septiembre, cuando dieron con la persona denunciada. La sanción económica por esta infracción puede ser de hasta 3.000 euros.