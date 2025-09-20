Luz verde para instalar el primer ciclotrón del Centro de Protonterapia
REDACCIÓN
El Centro de Protonterapia de Galicia supera la visita de verificación de cuatro expertos de Ion Beam Applications (IBA), la compañía que instalará en Santiago el primer ciclotrón destinado a la sanidad pública en España. Los especialistas comprobaron los dos búnkeres ya construidos junto al Hospital Clínico de Santiago y avalaron que reúnen todos los requisitos técnicos para albergar el acelerador de protones, según aseguró la Xunta.
Con este visto bueno, nueve profesionales de IBA, ya desplazados a Galicia, iniciarán la puesta en marcha del equipo el próximo año. El acelerador está listo en la sede de la compañía en Bélgica y los primeros colectores con material llegarán en los próximos meses.
La Xunta destacó que Galicia es la comunidad que tiene más avanzado su centro de protonterapia y prevé que en 2026 sea la primera en tratar con esta técnica a pacientes oncológicos del sistema público. Se estima que podrá atender a unas 250 personas al año, incluidas de Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. La protonterapia permite irradiar los tumores con gran precisión, reduciendo el daño a los tejidos sanos y los efectos secundarios. Su implantación supone un hito tecnológico para la medicina.
