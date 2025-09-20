Lanzan un cóctel molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de la Xunta para acoger menores migrantes
La bomba incendiaria de fabricación casera causó numerosos daños materiales
La Policía Nacional investiga el ataque con dos cóctel molotov contra el edificio del municipio lucense de Monforte de Lemos que albergará el centro de la Xunta para acoger a menores migrantes.
Los hechos se produjeron sobre las 03.00 horas de este sábado cuando saltó la alarma del bajo, en el que la explosión de esta bomba incendiaria de fabricación casera causó numerosos daños materiales.
En concreto, el bajo está ubicado en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en el municipio y el suceso ocurre una semana después de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciase la creación de este centro, que contará con 80 plazas.
Fuentes de la Consellería de Política Social, consultadas por Europa Press, condenan "cualquier acto de violencia" y piden prudencia para dejar trabajar a los cuerpos policiales.
- Las furgonetas que lleven mercancía a Portugal necesitarán tacógrafo
- Desalojadas aldeas de Pantón y Sober por un incendio «explosivo» en el corazón de la Ribeira Sacra
- El Gobierno reduce por ley las horas de clase que impartirán los docentes
- Un incendio en el cañón del Sil activa la alerta 2 por riesgo para las casas
- La nueva selectividad revela déficits de comprensión y expresión del alumnado
- La Fiscalía advierte del uso de pesqueros para introducir «ingentes cantidades de cocaína»
- Los chiringuitos podrán abrir en Galicia desde Semana Santa hasta finales de octubre
- Galicia encabeza el consumo de antidepresivos desde la pandemia