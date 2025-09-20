Hacienda atranca la elaboración de los presupuestos municipales

Las comunidades autónomas conocen desde finales de julio la cuantía de los fondos que les transferirá el Ministerio de Hacienda en 2026 con cargo al modelo de financiación autonómica. Pero superado el ecuador del mes de septiembre, los ayuntamientos y las diputaciones desconocen las entregas que les corresponderán por su participación en los ingresos del Estado (PIE). Y esta falta de información bloquea el proceso de elaboración de los presupuestos por parte de las entidades locales.

Ante esta situación, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha urgido al Gobierno central conocer los datos cuanto antes. «Al desconocerlos, los ayuntamientos no pueden elaborar sus presupuestos», advierte el órgano municipalista español.

En Galicia, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) es de la misma idea, dado que resulta básico para las entidades locales saber del dinero del que van a disponer procedentes de las arcas del Estado, que es su principal vía de financiación.

«Necesitamos disponer de una previsión de la PIE para poder elaborar nuestros presupuestos de la forma más ajustada a la realidad, teniendo en cuenta además que las comunidades autónomas ya disponen de este dato desde julio», indica el presidente de la Fegamp, el alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela.

La participación en los ingresos del Estado es una partida fundamental para las cuentas municipales. Tanto que este año reportaron 1.670 millones de euros para las arcas de los concellos y las diputaciones provinciales de la comunidad autónoma. Como enfatiza Alberto Varela, esta aportación ha experimentado un crecimiento del 36% entre los años 2021 y 2025.

«En concepto de entregas a cuenta de la PIE, los ayuntamientos gallegos percibieron el pasado año 853 millones de euros, 222 más que en 2021, mientras que el importe destinado a las diputaciones gallegas ascendió a 812 millones, 225 más que hace cuatro años», indica el regidor.

A modo de comparación, el presidente de la Fegamp los contrapone con los 168 millones que este año la Xunta repartirá entre los concellos a través de su Fondo de Cooperación Local.

Tanto la Fegamp como la Femp tienen otra reivindicación compartida, que es la de que el Ministerio de Hacienda permita a las entidades locales gastar los remanentes de ejercicios anteriores sin restricciones, «porque eso se traduce en la posibilidad de poder mejorar la gestión de los servicios que prestamos a los ciudadanos», destaca Varela.

«Sobre esos ahorros con los que cuentan gran parte de los ayuntamientos gallegos de España por su buena gestión también urge saber si los podremos utilizar esos miles de millones para las inversiones financieramente sostenibles», indicó el presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la Femp y alcalde de Estepona, José María García Urbano.