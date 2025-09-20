El Gobierno hará una «renovación histórica» de las cárceles gallegas

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, avanzó ayer una «renovación histórica» en los seis centros penitenciarios de Galicia, reivindicado la «innegable» contribución que realizan las instituciones penitenciarias al mantenimiento de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía de la comunidad gallega.

La inversión superará los 20 millones, dijo, y las obras ya se están llevando a cabo en O Pereiro de Aguiar. En su intervención, Blanco llamó a acabar «con el estigma de la vida en prisión», reivindicando estos centros como lugares creación de oportunidades.