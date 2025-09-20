La capacitación digital de 21.000 gallegos, aplazada por varios recursos

La capacitación digital de 21.000 gallegos, habitantes además de concellos en «especiales dificultades demográficas», tendrá que esperar. Hace casi un año, la Xunta hacía pública su intención de utilizar una parte de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para formar en competencias digitales a 20.637 residentes del rural, especialmente jóvenes, mayores y mujeres, pero ese proyecto no ha llegado todavía a materializarse porque está paralizado por recursos administrativos.

La Consellería de Política Social e Igualdade sacó a licitación del programa a principios de diciembre de 2024 por casi cinco millones de euros con la intención de hacer realidad la propuesta durante un año, a caballo entre este y el que viene. Sin embargo, la plataforma de contratación de la Xunta sitúa la iniciativa entre aquellas suspendidas por recurso.

Desde el departamento que dirige Fabiola García inciden en que este tipo de situaciones suele darse en contratos de este tipo. «En las licitaciones en las que concurre un número elevado de empresas, es habitual que se presenten recursos administrativos», apuntan desde la Consellería. En este caso en particular, explican, una de las empresas que participó en la licitación presentó «varios recursos administrativos ante el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (TACGAL)».

Habrá que esperar a que se pronuncie, señalan, para poder implementar el programa. «La Xunta de Galicia está a la espera de la resolución de estos recursos para finalizar el procedimiento y dar inicio al programa», añaden. «En todo caso», sostienen, «no hay variaciones en los términos de la licitación, toda vez que esta no fue objeto de recurso».

En concreto, el objetivo de la Xunta es llevar los conocimientos de habilidades digitales hasta los residentes de 245 concellos gallegos con menos de 20.000 vecinos. Son municipios que deben cumplir el requisito de estar fuera del área de influencia de las ciudades o, incluso dentro de esos perímetros, verse afectados por fenómenos como la dispersión poblacional o el reto demográfico. Para el Ejecutivo, la cualificación profesional, incluida la digital, es un instrumento «prioritario» para «fomentar la actividad económica, impulsar la renovación productiva y propiciar la innovación social».

La formación que asumirá la adjudicataria, una vez el plan arranque, se desarrollará en aulas fijas o móviles y dotará a los beneficiarios de los cursos de destrezas básicas de herramientas para poder «operar con confianza y seguridad a la hora de comunicarse, informarse o realizar transacciones», en particular con las Administraciones. Un ejemplo sería reservar una cita médica. Se contempla asimismo la opción de habilidades digitales avanzadas para la población de 18 a 64 años que ya posea conocimientos previos. Todos los cursos serán de 7,5 horas.