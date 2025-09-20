Más de 35 ayuntamientos gallegos guardan un minuto de silencio por las víctimas de Gaza

Al menos 39 ayuntamientos gallegos, junto con las Diputaciones de A Coruña y Lugo, guardaron este jueves un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de Gaza, en una convocatoria de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). La entidad pidió también el fin del bloqueo a la ayuda humanitaria en la Franja.

Entre las ciudades que se sumaron destacan Santiago de Compostela, Lugo, A Coruña, Vigo y Pontevedra. Ourense y Ferrol optaron por no adherirse. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSdeG), calificó la acción como una «unánime condena al genocidio en Gaza» y recordó que la ONU utiliza este término para referirse a la masacre. La regidora de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), pidió un «alto al fuego» y la apertura de corredores humanitarios, valorando la presencia de representantes de todos los grupos políticos locales.

En municipios más pequeños, seis gobernados por el PP –Arteixo, Laracha, Poio, Oroso, Ordes y Salvaterra do Miño– también se sumaron, aunque con mensajes matizados. Arteixo mostró solidaridad con Palestina, mientras otros como Oroso y Ordes optaron por un tono equidistante, condenando tanto el antisemitismo como la islamofobia y evitaron el término «genocidio».

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, defendió que su formación «no es sospechosa de no condenar el asesinato, la masacre y lo que está sucediendo en Gaza» y recordó que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, calificó la ofensiva de «salvajada». Añadió que la polémica sobre el término «genocidio» es un debate jurídico.

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, instó al Parlamento gallego a alcanzar la «unanimidad» en la condena :«No podemos mirar hacia otro lado ante lo que pasa con un pueblo que está siendo exterminado», afirmó. «Nadie puede quedarse callado».