Unos 200 bomberos de la Xunta pueden pedir la jubilación anticipada

Desde este jueves, los bomberos forestales que cumplan una serie de requisitos pueden optar por jubilarse de forma anticipada en un máximo de hasta cinco años. Así lo recoge el decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que en Galicia podría llegar a beneficiar de forma inmediata a unos 200 bomberos forestales del servicio de la Xunta. Pero esto no es todo: tal y como explican desde la delegación gallega de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, en cuanto se apruebe el decreto que regula esta misma cuestión para el colectivo de agentes ambientales y forestales, la comunidad podría perder otro centenar de estos profesionales. Son, en total, alrededor de 300 efectivos los que podrían optar a esta reducción de la edad de jubilación, por lo que el sector pide a la Xunta que se anticipe y tenga en cuenta estas posibles salidas en la Oferta Pública de Empleo de este año.

Concretamente, según explica el portavoz de CSIF Galicia en materia de incendios forestales, Juan Carlos Rivas, en la comunidad la edad media de la plantilla de bomberos de la Xunta ronda los 59 y los 61 años, por lo que teniendo en cuenta este factor, las cotizaciones de cada uno y que además es una opción voluntaria, estiman que con la aprobación del decreto al menos «varios centenares» de profesionales vayan a acogerse a la jubilación voluntaria este año. Una cifra que, indica, estará en torno a las 200 personas, si bien reconoce que es «difícil de calcular».

En todo caso, esta cifra no deja de ser una aproximación sujeta, además, a la interpretación que se haga de la norma. En total, en la Xunta de Galicia trabajan alrededor de 2.500 efectivos, y si bien la mayoría son bomberos forestales —unos 2.000— esta cifra también engloba a los emisoristas/vigilantes fijos. Las personas que trabajan bajo esta categoría, señalan desde el sindicato, si bien no hacen funciones de extinción, sí las hacen de vigilancia y prevención, pero a día de hoy desconocen si podrán disfrutar de lo que recoge la nueva norma. Ellos consideran que debería hacerse una «aplicación extensiva» e incluirlos, lo que aumentaría aún más la cifra de salidas del servicio gallego de prevención y lucha contra incendios.

Agentes ambientales

A estos efectivos, además, habrá que sumar los agentes forestales y ambientales de la Xunta que también podrán optar a la jubilación anticipada una vez se apruebe el decreto que la regula, algo que desde el CSIF aseguran que ocurrirá «en las próximas semanas». Son aproximadamente medio millar de personas, y el sindicato estima que en este primer año podrán optar por esta alternativa cerca de un centenar.

En total, y haciendo un cálculo precavido, es posible que unos 300 bomberos forestales y agentes forestales y ambientales del Gobierno gallego se jubilen este primer año de aplicación del decreto, una pérdida de efectivos ante la que el sindicato reclama anticipación. De hecho, ya han «advertido» a la Consellería de Medio Rural de esta situación, solicitando al Gobierno gallego que tenga en cuenta estas salidas en la Oferta Pública de Empleo de 2025, empezando a convocar procesos selectivos para no perder personal.

¿Quién puede pedirlo?

Según lo que establece el Real Decreto aprobado el pasado martes, los bomberos forestales podrán jubilarse un máximo de 5 años antes de lo previsto sin merma para sus ingresos siempre que cumplan una serie de requisitos, algo que CSIF valora «muy positivamente» tras varios años de lucha, logrando, al fin «hacer justicia» igualando la jubilación de este colectivo «a la del resto de bomberos».

Para ello, se aplicará un coeficiente reductor del 0,20 cuando la persona acredite un período de cotización mínimo de 15 años, que le permitirá jubilarse entre 3 y 5 años antes de la edad ordinaria. Esto quiere decir que un trabajador que pudiese jubilarse a los 65, como máximo podría anticipar la jubilación a los 60. En todo caso, existe también la posibilidad extraordinaria de sumar un año más a la anticipación, situándola en 6 años, cuando la persona acredite un período de cotización de 35 años como bombero forestal. De este modo, una persona que fuese a jubilarse a los 65, podría hacerlo a los 59 si llevase, por ejemplo, trabajando como bombero forestal desde los 24 años.