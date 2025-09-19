El plan inversor de Aena prevé obras modestas en los aeropuertos gallegos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una inversión de más de 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles, enfatizando en que es la mayor que se realiza en décadas. Aena invertirá esa cantidad en el periodo 2027-2031 para atender al incremento de tráfico que se prevé en la red y adecuarse así a la demanda.

Durante el acto, celebrado en Alicante, Sánchez adelantó las principales líneas del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), en el que se recogen las actuaciones más relevantes. El gasto total ascenderá a 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 corresponden a inversiones reguladas.

Este presupuesto se nutrirá mediante las tarifas aéreas y tiene como principal destino el aeropuerto madrileño de Barajas, con una ampliación por ejecutar en los próximos años valorada en 2.400 millones de euros (cerca de 4.000 millones si se suman aportaciones en sucesivos ciclos). Para el de Alicante hay más de 1.000 millones de asignación, y para el de Málaga, unos 1.500 millones. Además, está prevista la remodelación de Barcelona-El Prat, que se llevará unos 3.200 millones de euros.

Pero el Gobierno, de momento, no dio más detalles de cómo será el reparto entre su medio centenar de aeropuertos. Todo parece indicar, en todo caso, que a los tres gallegos le tocarán inversiones modestas. Casi todas las programadas son obras de mejoras.

Así, en el de Vigo, Aena prevé actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal: renovación de pasarelas de embarque, calderas y climatización, de la zona de autobuses, de depósitos agua potable o de contraincendios; además de intervenciones en campo de vuelo y plataforma, refuerzo de la seguridad en el vallado perimetral o la ampliación de la franja.

En el de Santiago se actuará sobre el campo de vuelo y plataforma; se mejorará la seguridad con el vallado perimetral y la renovación de pasillos antirretorno; se incrementará la seguridad operacional y los sistema de información y comunicaciones; se prevé un simulador de fuego y ampliar los aparcamientos. En el de A Coruña se incrementará la seguridad operacional con la regeneración de la pista y de los pavimentos de rodadura o se construirá un nuevo edificio de cocheras.