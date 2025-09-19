Las muertes por calor en Galicia se doblan este año, la máxima estival del lustro

A punto de concluir el verano de 2025, este deja en Galicia una cifra récord de muertes asociadas a las altas temperaturas. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III, entre junio y septiembre —a fecha de ayer— se produjeron 396 fallecimientos atribuibles al calor en la comunidad. Esas casi 400 muertes representan casi el doble de las contabilizados en el mismo periodo de 2024, cuando se estimaron 203.

Así, es la mayor cifra de toda la serie histórica reciente y un dato que también sitúa a Galicia como la cuarta comunidad más afectada del país por óbitos relacionados con episodios meteorológicos extremos en verano, luego de Cataluña 670), Madrid (591) y Comunidad Valenciana (433).

El balance de MoMo indica que en estos meses se notificaron en Galicia 10.643 muertes, ligeramente por encima de las 10.300 defunciones esperadas según el modelo estadístico, lo que supone un exceso de 496 fallecimientos. De ellos, el 80% (396) se atribuyen a las altas temperaturas, un porcentaje inusualmente elevado que apunta a un impacto de la ola de calor —también la de fuegos— sobre la mortalidad. Solo en el periodo central del verano, coincidente con la etapa de incendios forestales, se registraron hasta 338 de estas muertes.

La tendencia contrasta con la registrada en 2024, cuando el verano dejó 203 muertes atribuibles a temperaturas extremas sobre un total de 11.519 defunciones notificadas y un exceso de solo 162. A pesar de haber habido más muertes en términos absolutos el año pasado, el peso de las asociadas al calor fue mucho menor, lo que confirma el fuerte repunte de este año. También superan ampliamente los valores de 2023 (317 fallecimientos por calor), 2022 (235), 2021 (67) y 2020 (130) en el último lustro.

Los datos del sistema revelan además un cambio notable en el patrón de mortalidad: este 2025 destaca porque el exceso global de muertes ha sido moderado (496) pero concentrado en el componente térmico. A nivel estatal, la incidencia de las altas temperaturas ha sido también muy significativa. Solo en agosto se contabilizaron 2.177 fallecimientos atribuibles al calor en España, un 71% más que en el mismo mes de 2024 y 1.117 más que en julio, que apenas rebasó el millar. Este fuerte incremento ha coincidido con un verano que, según los registros climatológicos, ha sido el quinto más seco de toda la serie histórica en Galicia. Los episodios prolongados de altas temperaturas aumentan el riesgo para la salud de la población más vulnerable: mayores y con enfermedades crónicas.

Expertos advierten de que estos datos son una señal de cómo el cambio climático está alterando los patrones de mortalidad. Los picos térmicos, cada vez más intensos, provocan un estrés fisiológico que puede desencadenar complicaciones en personas frágiles.