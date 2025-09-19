Los jóvenes recibirán hasta 15.000 euros por la compra de vivienda en concellos pequeños

El Gobierno central inició esta semana el procedimiento de información pública del nuevo plan de vivienda (2026-2030) con el objetivo de poder aprobarlo antes de acabar el año en Consejo de Ministros. Posteriormente, para que sea eficaz, las comunidades autónomas tendrán que adherirse al mismo y firmar los respectivos convenios bilaterales. Moncloa pretende introducir un cambio de paradigma y movilizar todos los recursos necesarios a fin de garantizar el derecho constitucional a favor de una vivienda digna. Para ello, tendrá una financiación de 7.000 millones de euros, triplicando lo invertido en el anterior plan. El Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante son recursos propios.

Una de las novedades es la incorporación de ayudas para comprar vivienda en municipios con menos de 10.000 habitantes, que en el caso de Galicia son 257 los concellos con este rango de población. La aportación pública será de hasta 15.000 euros, siempre que no supere el 20% del precio total y que el inmueble se destine a residencia habitual. Se fija un precio máximo de 250.000 euros por la adquisición en la comunidad gallega para ser un potencial beneficiario.

Este límite no es lineal, sino que va en consonancia con el coste en cada territorio: así, en Madrid el techo está en los 325.000 euros; en Cataluña, Navarra y País Vasco, en 300.000; en Aragón y Baleares, en 275.000; en Extremadura, en 200.000; o en Andalucía, en 225.000. En el resto el máximo queda establecido en los 250.000 euros.

Impulso a la emancipación

Estas ayudas no serán universales, sino que el beneficiario debe disponer de unos ingresos inferiores a 5 veces el Iprem (42.000 euros anuales en 2025) y tener menos de 35 años. La razón es que esta medida está orientada, sobre todo, a incentivar la emancipación juvenil, ya que en España apenas el 15% de los que tienen entre 16 y 29 años han abandonado el hogar de los padres, frente al 32% de la media europea. Además, la edad de salida es cada vez más elevada y se acerca ya a los 30 años. En Galicia, la tasa de emancipación supera la media nacional y se sitúa en torno al 16,5%.

Ya con carácter general, pero para facilitar el mismo objetivo, se refuerza la ayuda al alquiler juvenil, que se eleva a 300 euros al mes —200 euros si es para una habitación— frente a los 250 actuales, con la posibilidad de poder recibirse durante cuatro años —el doble que ahora—.

Además se relajan los requisitos: el precio del alquiler deberá ser inferior a 1.000 euros mensuales, y en el caso de habitaciones, de 600, el doble que el límite vigente. Pero en este caso, si se trata de un ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes, el techo son 500 y 250 euros, respectivamente. No obstante, bajo determinadas circunstancias, las comunidades autónomas pueden modificar los máximos del alquiler.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.

Hasta el 7 de octubre, el borrador del plan está sometido a información pública, que es el plazo habilitado para presentar alegaciones y, también, para que lo conozcan las comunidades autónomas, que serán las que, al final, tendrán que aplicarlo en sus respectivos territorios. La Xunta, al menos de momento, ha comunicado su intención de participar en el plan y cofinanciar el 40% de los fondos asignados.