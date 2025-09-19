Figuras de la geoestrategia, la política y la economía debaten el orden mundial en el Foro La Toja

La cuenta atrás ha comenzado. La séptima edición del Foro La Toja – Vínculo Atlántico reunirá a partir del 2 de octubre a algunas de las personalidades más influyentes del panorama político, económico y financiero mundial, en un momento marcado por las tensiones geoestratégicas y la redefinición de alianzas globales. La fecha elegida para los debates ronda el primer aniversario del segundo mandato de Donald Trump al frente de los Estados Unidos, hecho que probablemente ocupe parte de las conferencias, apunta la organización.

Michel Ignatieff. | Fdv

Entre las principales novedades de este año, la jornada del jueves concluirá con la mesa «Instituciones y Democracia», en la que participarán el expresidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy —este año sin la presencia de su homólogo Felipe González, como era habitual—, y el expresidente de México entre 1994 y 2000, Ernesto Zedillo, considerado el artífice de la transición democrática mexicana. También, en esta edición no se celebrará la tradicional «mesa autonómica» con presidentes regionales, aunque las comunidades estarán representadas: el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estará en la apertura del Foro y el presidente de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, Juan Manuel Moreno, intervendrá el viernes en la mesa «Los retos políticos de Europa». Ese mismo día, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ofrecerán sendas ponencias.

Mariano Rajoy. | Efe

La ponencia inaugural correrá a cargo de Michel Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024 y Rector Emeritus de la Central European University, que intervendrá junto a Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno (2011–2018).

Carlos Cuerpo. | E. P.

La jornada de clausura del sábado traerá el esperado diálogo entre el ex ajedrecista y presidente de Renew Democracy Initiative, Garry Kasparov, y el periodista y autor de Putinistán, Xavier Colás.

Ernesto Zedillo. | Fdv

El programa fue presentado en Madrid por el presidente del Grupo Hotusa y de la Fundación La Toja, Amancio López Seijas, junto al presidente del comité organizador, Carlos López Blanco y la directora del Foro, Carmen Martínez Castro. Bajo el lema «Explorando un nuevo orden mundial», el encuentro articula un programa centrado en la defensa de las democracias liberales y la respuesta a los desafíos globales.

Alberto Núñez Feijóo. | Efe

Uno de los momentos más significativos será la entrega del Premio Josep Piqué – Foro La Toja a dos de los «padres» de la Constitución española de 1978, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miquel Roca i Junyent, y los únicos que aún viven. El galardón, que cumple su quinto aniversario, homenajea al ideólogo del Foro, Josep Piqué, y distingue a figuras con trayectorias destacadas en la defensa de las democracias representativas y el vínculo atlántico.

El cartel de ponentes incluye a figuras de primer nivel: Garry Kasparov (Renew Democracy Initiative); Mariano Rajoy; Carlos Cuerpo; Ernesto Zedillo; Alberto Núñez Feijóo; y Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel. También estarán presentes destacados responsables económicos y académicos, como Marta Blanco (CEOE), Eva Poptcheva (Parlamento Europeo), Arancha González Laya (exministra de Asuntos Exteriores), Teresa Garcia-Milà (Círculo de Economía) y Alicia García-Herrero (Natixis).

Las mesas abordarán temas de máxima actualidad: la seguridad internacional y la reconfiguración de alianzas en escenarios como Ucrania y Oriente Medio o los retos de competitividad de la economía española y europea. Intervendrán, entre otros, Michael Beckley (Foreign Policy Research Institute), María Martín Prat (Comisión Europea), Amanda Sloat (US National Security Council), Margaritis Schinas y Jamil Anderlini.

La cuestión de la seguridad se analizará en sesiones específicas con Ben Hodges, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa; Beatriz Méndez Vigo, exsecretaria general del CNI; Ángel Escribano, presidente de Indra; y Ehud Olmert.

La cita, que volverá a invitar all Rey para presidir la sesión inaugural, cuenta con el respaldo de patrocinadores como Abanca, Iberdrola, Deloitte, Indra, Telefónica, Inditex, Google, Mapfre y El Corte Inglés. Desde su creación en 2019, el Foro La Toja se ha consolidado como un espacio exclusivo de debate intelectual que privilegia la calidad sobre la masificación.