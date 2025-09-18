Los profesores se implicarán en detectar violencia familiar o social

La Xunta pone en marcha un nuevo protocolo de actuación contra la violencia en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo, con el que busca implicar directamente al profesorado en la detección de posibles casos de maltrato de cualquier índole. La iniciativa pretende que los centros escolares se conviertan en «espacios seguros y de confianza» y que los docentes actúen como «antenas» capaces de percibir señales de alerta cuando un alumno pudiera estar sufriendo violencia, ya sea física, sexual, emocional, de género, explotación económica o negligencias, incluso aunque se produzcan fuera del centro educativo.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó este plan en el Instituto Luís Seoane de Pontevedra, acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. Rodríguez subrayó que «la lucha contra la violencia desde los centros educativos debe comenzar mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas» y defendió que «la prevención es la clave, pero para que sea efectiva, hay que construir espacios seguros y de confianza donde el alumno se sienta protegido y escuchado».

El protocolo establece un procedimiento formal para actuar ante cualquier indicio de violencia que afecte a un menor, ya sea en el propio centro o en su entorno familiar o social. Incluye pautas para la prevención, la detección y la intervención en casos de riesgo, y proporciona a los docentes herramientas para identificar señales, comunicar las sospechas y activar los mecanismos de protección adecuados. Entre otras medidas, propone fomentar la escucha activa, mantener la máxima confidencialidad y utilizar un cuestionario de indicadores físicos, emocionales, conductuales y familiares.

Cuando cualquier docente que observe indicios de violencia debe actuar con diligencia y responsabilidad, mantener la confidencialidad y comunicar el caso al equipo directivo. En función de la gravedad, el centro deberá notificarlo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado —si existe un riesgo elevado— o a los servicios sociales —si se trata de un riesgo bajo o potencial— para que realicen las investigaciones pertinentes. La familia será informada solo si no forma parte del entorno agresor.

Además, el documento plantea acciones de prevención tanto en el centro como en la familia. En los centros, se impulsarán charlas para crear ambientes de confianza, formación específica del profesorado e iniciativas sobre inteligencia emocional, mientras que con las familias se promoverán talleres y actividades sobre disciplina positiva, gestión del estrés parental o resolución de conflictos.

El protocolo forma parte de la Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025, que este curso incorpora nuevas herramientas como el Termómetro Acoso Escolar, destinado a mejorar la detección temprana de situaciones de acoso. «Ayer [por anteayer] presentamos ese termómetro, que ayuda a identificar y prevenir conductas contrarias a la convivencia, y hoy [por ayer] presentamos este protocolo, otra herramienta que persigue saber qué hacer y cómo hacerlo cuando un profesor, que pasa muchas horas con menores, percibe un posible caso de violencia», explicó Rodríguez. El otro «Termómetro» tratará de detectar casos de bullying en las aulas, con un cuestionario anónimo que —una vez realizado ante la sospecha de que un alumno puede estar sufriendo hostigamiento— deberá revisar la directiva de los colegios.

El conselleiro insistió en que el papel del profesorado no es intervenir directamente, sino detectar, comunicar y derivar a los profesionales competentes: «No tenemos que ir más allá de nuestra función educativa, pero sí tener ojos para ver lo que pasa y saber cómo actuar cuando percibimos que un alumno puede estar sufriendo violencia. Esto les dará a los docentes seguridad jurídica y claridad sobre hasta dónde llega su función y cuál no es su función». Es decir, los docentes no deben confirmar ni valorar los hechos, pero sí contar con herramientas para detectar señales y activar los mecanismos de protección.

Rodríguez confía en que el nuevo protocolo «será una buena herramienta, igual que el termómetro contra el acoso escolar», y agradeció al equipo de la Consellería, a la inspección educativa y al profesorado del Instituto Luís Seoane su implicación en esta estrategia de convivencia.