Mejor financiación para el grupo Coren
Coren y CaixaBank han suscrito dos convenios de colaboración que permitirán a los más de 4.200 socios y proveedores del grupo agroalimentario acceder a productos de financiación en condiciones preferentes. Gómez-Franqueira y Juan Pedro Badiola firmaron el acuerdo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking
- Las furgonetas que lleven mercancía a Portugal necesitarán tacógrafo
- Detenidos tres colombianos sospechosos de haber participado en la descarga de cocaína de A Pobra
- La Policía Local de A Pobra encuentra la cocaína con la que huyeron los narcos: el alijo supera los 3.000 kilos
- El 30% del monte está sin limpiar: de propietarios desconocidos a fallos catastrales
- Galicia limita el uso de IA para corregir exámenes: solo ‘apps’ autorizadas
- El Gobierno notifica 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a plataformas digitales para que retiren sus anuncios