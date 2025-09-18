Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejor financiación para el grupo Coren

Coren y CaixaBank han suscrito dos convenios de colaboración que permitirán a los más de 4.200 socios y proveedores del grupo agroalimentario acceder a productos de financiación en condiciones preferentes. Gómez-Franqueira y Juan Pedro Badiola firmaron el acuerdo.

