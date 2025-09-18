El Gobierno central pide vacunar contra la lengua azul aunque no sea obligatorio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) hizo ayer un llamamiento al sector ganadero y al veterinario para vacunar a los animales rumiantes frente a la enfermedad de la lengua azul, que afecta a los bovinos y ovinos fundamentalmente, además de a otros rumiantes silvestres. Así lo aseguraron fuentes del Ministerio en un encuentro con medios de comunicación, que recordaron que la vacunación es de carácter voluntario, pero que aunque no sea obligatoria, es «necesaria».

Para ello, el Ministerio recomendó a los ganaderos que consulten con su veterinario y con las oficinas comarcales ganaderas a la hora de decantarse por vacunar para que éstos les informen sobre qué serotipos están circulando activamente.

El último informe de situación epidemiológica de la lengua azul en España, de ayer, se informó de la detección de nuevos focos de lengua azul en los últimos 15 días en la provincia de A Coruña y en Huesca, y se prevé que durante los próximos meses, hasta noviembre, la actividad del mosquito transmisor aumente.

En esta línea, el comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) se reunirá a partir de noviembre, cuando comience el denominado período de «paz epidemiológica», para analizar la situación y evaluar la estrategia de cara al próximo año.