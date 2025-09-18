Galicia encabeza el consumo de antidepresivos desde la pandemia

Los problemas de salud mental de los gallegos, que la irrupción de la pandemia contribuyó a azuzar o, en muchos casos, a visibilizar, no parecen tener alivio. No al menos si se tiene en cuenta que el consumo de antidepresivos ha vuelto a marcar un nuevo máximo en la comunidad en 2024, con lo que irían ya doce años consecutivos de incremento, y lo propio ocurre con el recurso a hipnóticos y sedantes, pastillas empleadas para lidiar con el estrés, la ansiedad o las dificultades para dormir. Desde que el covid irrumpió en todas las esferas de la vida para trastocarlas, Galicia, que solía ocupar la segunda posición en el empleo de antidepresivos por detrás de Asturias, le arrebató a su vecina ese cuestionable liderazgo. Si la comparación se hace con la media estatal, los gallegos consumen un 52 por ciento más de antidepresivos que la media estatal.

Los datos correspondientes al pasado ejercicio publicados por el Ministerio de Sanidad elevan el consumo en Galicia a 163,32 dosis diarias por cada mil habitantes, un 76,3 por ciento más que en 2012, antes de que arrancase la tendencia al alza y teniendo en cuenta los datos de facturación de recetas médicas del sistema nacional de salud en oficinas de farmacia y los medicamentos consumidos en la red de hospitales pública, que se incorporó al cómputo en 2016. En el conjunto autonómico, donde las subidas consecutivas van por el noveno año, el aumento desde 2012 es del 62%.

El rol del envejecimiento

Una de las razones por las que Galicia y Asturias comparten el podio es el elevado grado de envejecimiento de sus poblaciones. A más edad, más medicación, también de antidepresivos. Así lo señalan facultativos de Atención Primaria, el primer nivel asistencial al que acuden estos pacientes. A ello se sumaría una mayor incidencia de estos problemas, una previsión con la que afrontaron la OMS en general y la Xunta en particular los años pospandemia.

También desde el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Xacobe Abel Fernández García, presidente de la Sección de Psicoloxía e Saúde de la entidad, ha explicado a este diario cómo el covid contribuyó a darle visibilidad a los problemas de salud mental, a que muchas personas «salieran del armario» y que así ahora se le preste más atención a la salud mental y se consulte más. Y, si en el ámbito de la asistencia sanitaria, el sistema suele darle prioridad a la solución farmacológica, como señala este especialista, por su rapidez, eso repercute en que el consumo de antidepresivos vaya a más, aunque desde el Colexio reivindican el papel de la psicoterapia y el que los pacientes puedan elegir.

Consumo de antidepresivos en España / Hugo Barreiro

Más diagnósticos

Las personas que buscan ayuda para salir de una depresión o para tratar una ansiedad, que suelen ser los diagnósticos más habituales, han ido a más. Los gallegos con trastornos mentales diagnosticados se han doblado en una década, con datos de Sanidad, y si solo se cuenta desde la pandemia se dispararon un 29%. Casi diez mil gallegos, con datos de la Consellería de Sanidade, mil más que 2019, esperaban al cierre del pasado año una media de casi tres meses por una consulta externa con un psiquiatra del Sergas. Al tiempo, las clínicas de psicología seguían teniendo listas de espera, y eso que no todo el mundo puede permitirse acudir a la privada. De hecho, más de 126.000 gallegos aseguran, según desvela una encuesta del INE, que no les da el bolsillo para costearse esa opción y el Consello de Contas de Galicia, en un informe difundido este año, alertaba de dificultades en el acceso a la salud mental para mayores y personas sin recursos, además de advertir que en las provincias del interior habría menos medios disponibles que en las áreas urbanas.

Una gran parte de la población, en riesgo

Un informe de la Consellería de Sanidade elaborado en 2023 a partir de una encuesta a casi 8.000 gallegos de 16 años en adelante revela que un 27% de la población está «en riesgo de mala salud mental», sobre todo jóvenes y mujeres, que son las que más consumen antidepresivos. Ese sondeo revela que un 37% de gallegos tomaron alguna vez en su vida tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir y la mitad lo hicieron en el último mes.

El Ministerio de Sanidad confirma que, como ocurre con los antidepresivos, el recurso a hipnóticos y sedantes va a más en los últimos doce años y durante 2024 Galicia fue la cuarta que más recurrió a este tipo de medicamentos. En no pocos casos —más 9.000 personas— quienes los consumen lo hacen sin receta, como desvela el sistema de información sobre conductas de riesgo de la Xunta.