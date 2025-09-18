La brecha existente entre nacimientos y defunciones se agranda

La brecha entre los nacimientos y las defunciones en Galicia continúa ensanchándose en 2025. Mientras el número de bebés que llegan al mundo se mantiene prácticamente estancado, el de personas que fallecen sigue creciendo, aunque de manera moderada, según los últimos datos de estimación mensual de nacimientos y de defunciones semanales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y julio de este año han nacido en la comunidad gallega 7.766 bebés, apenas dos menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 7.768 alumbramientos. Solo en el mes de julio se registraron 1.172 nacimientos —589 niñas y 583 niños—, lo que supone un leve descenso del 0,03 % respecto al mismo mes del año anterior. Estas cifras evidencian que el número de nacimientos en Galicia permanece prácticamente invariable desde hace años, sin señales de recuperación a corto plazo.

Por provincias, A Coruña volvió a concentrar el mayor número de nacimientos en julio, con 496, y acumula ya 3.411 en los siete primeros meses de 2025. Le sigue Pontevedra, con 412 nacimientos en julio y un total de 2.658 en lo que va de año. En Lugo se contabilizaron 137 en julio, con 925 en el acumulado anual, mientras que Ourense registró 127 alumbramientos en julio y 771 desde enero.

El contraste con las cifras de mortalidad es cada vez más acusado. Según el INE, solo en la última semana de agosto (semana 35 del año) fallecieron en Galicia 523 personas —263 hombres y 260 mujeres—. Entre enero y agosto murieron 22.370 personas, lo que representa un incremento del 0,27% respecto al mismo periodo de 2024. Aunque el crecimiento porcentual es reducido, el volumen absoluto de muertes es casi tres veces superior al de nacimientos.

También en este caso y por provincias, A Coruña encabeza las estadísticas de mortalidad, con 204 defunciones en la última semana de agosto y un total acumulado de 9.068 desde enero. En Pontevedra fallecieron 159 personas en esa semana y suman 6.956 en lo que va de año. En Lugo se registraron 85 muertes en la última semana y 3.401 en los ocho primeros meses, mientras que en Ourense se produjeron 75 fallecimientos en la última semana de agosto y 3.306 en el acumulado anual.

Este desequilibrio entre nacimientos y defunciones consolida una tendencia demográfica que Galicia arrastra desde hace más de una década y que apunta a un progresivo envejecimiento poblacional. A pesar de que el saldo migratorio positivo ha permitido en algunos años amortiguar el descenso poblacional, la baja natalidad y el elevado peso de las generaciones de edad avanzada siguen limitando cualquier repunte de los nacimientos. Según los demógrafos, este solo se compensaría parcialmente con la llegada de residentes desde otras comunidades y el extranjero.