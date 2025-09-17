La Xunta somete a información las nuevas zonas inundables
Se trata del mapa con las últimas actualizaciones de áreas de riesgo para presentar alegaciones
REDACCIÓN
La Xunta abrió ayer el periodo de consulta pública del documento de revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa para el ciclo 2028-2033). Así, el plazo será de tres meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el DOG, algo que ocurrió el lunes.
Los mapas sobre los que se desarrolla esta consulta pública son los correspondientes a las nuevas áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) y subtramos de Arpsi fluviales, definidos en el documento ‘Revisión e actualización da avaliación preliminar do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (ciclo 2028-2033)’, aprobada por la Dirección de Augas de Galicia el 13 de febrero de 2025.
- Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking
- Decomisan 1.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal tras una persecución
- Detenidos tres colombianos sospechosos de haber participado en la descarga de cocaína de A Pobra
- La Policía Local de A Pobra encuentra la cocaína con la que huyeron los narcos: el alijo supera los 3.000 kilos
- El 30% del monte está sin limpiar: de propietarios desconocidos a fallos catastrales
- Galicia limita el uso de IA para corregir exámenes: solo ‘apps’ autorizadas
- El Gobierno notifica 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a plataformas digitales para que retiren sus anuncios
- El maquinista del Alvia en 'Salvados': «No tengo miedo a la cárcel porque tengo la conciencia tranquila»