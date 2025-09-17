La Xunta somete a información las nuevas zonas inundables

La Xunta abrió ayer el periodo de consulta pública del documento de revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa para el ciclo 2028-2033). Así, el plazo será de tres meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el DOG, algo que ocurrió el lunes.

Los mapas sobre los que se desarrolla esta consulta pública son los correspondientes a las nuevas áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) y subtramos de Arpsi fluviales, definidos en el documento ‘Revisión e actualización da avaliación preliminar do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (ciclo 2028-2033)’, aprobada por la Dirección de Augas de Galicia el 13 de febrero de 2025.