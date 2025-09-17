Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta somete a información las nuevas zonas inundables

Se trata del mapa con las últimas actualizaciones de áreas de riesgo para presentar alegaciones

REDACCIÓN

Santiago

La Xunta abrió ayer el periodo de consulta pública del documento de revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa para el ciclo 2028-2033). Así, el plazo será de tres meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el DOG, algo que ocurrió el lunes.

Los mapas sobre los que se desarrolla esta consulta pública son los correspondientes a las nuevas áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) y subtramos de Arpsi fluviales, definidos en el documento ‘Revisión e actualización da avaliación preliminar do risco de inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (ciclo 2028-2033)’, aprobada por la Dirección de Augas de Galicia el 13 de febrero de 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents