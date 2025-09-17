Sanidad convoca a los sindicatos a reunirse tras las protestas por el estatuto marco

Trabajadores del Sergas —y de todo el Sistema Nacional de Salud— se han concentrado ante centros sanitarios de Galicia para exigir al Ministerio de Sanidad que no cierre de forma unilateral la negociación de la nueva ley que regulará sus condiciones laborales y que acuerde un «estatuto para avanzar» que reconozca su labor y mejore la atención a los pacientes.

Convocados por los sindicatos SATSE, CC.OO., UGT, CSIF y CIG-Saúde, los manifestantes acusan al Ministerio de elaborar una norma «incompleta, parcial e interesada» que no responde a las necesidades de un personal que arrastra «años de recortes, precariedad y discriminación». Las protestas, celebradas en toda España, continuarán el 1 de octubre.

Tras las movilizaciones, el Ministerio de Sanidad convocó a los sindicatos del Ámbito Negociador a una nueva reunión para trasladar sus propuestas antes del Foro Marco del Diálogo Social con las comunidades autónomas.Recordó que seguirán recibiendo aportaciones antes ir al Congreso, garantizando la viabilidad jurídica y política de la norma.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró respetar las protestas, pero advirtió de que el estatuto «es un melón que ha abierto el Ministerio y que es quien lo tiene que cerrar». Además, señala que el texto «no tiene memoria técnica ni económica y además invade competencias», por lo que lo considera «discutible».