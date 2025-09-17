El Gobierno reduce por ley las horas de clase que impartirán los docentes

El Gobierno blindará por ley el máximo de horas lectivas que podrá ejercer un docente a la semana. Así lo anunció este miércoles el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que celebró que de este modo la reducción de las horas de docencia en el aula pasará de ser una «recomendación» a una «obligación», que quedará establecida desde el próximo curso en todo el país.

La reducción, en todo caso, no afecta a los profesores de Infantil y Primaria de Galicia, que ya tienen un máximo de 23 horas, como recogerá la nueva norma. Sí se aplicará, en cambio, a los de Secundaria, Bachillerato y demás formaciones, que actualmente tienen una jornada lectiva de 20 horas y verán como se reduce a 18.

Tal y como destacaron desde el Gobierno, este anuncio supone «un importante cambio» respecto a lo aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que establecía un mínimo de 25 horas lectivas a la semana en Primaria y de 20 en Secundaria. Bajando a 23 y 18, respectivamente, el Gobierno cumple con una «asignatura pendiente» en lo que a las cargas lectivas se refiere, que ahora pondrá en común con los sindicatos y las comunidades autónomas.

Anunció, también, un nuevo programa de ayudas para la escolarización gratuita de 0 a 3 años, y el impulso de la reducción de la burocracia en el sistema educativo.

Galicia, excepción

En respuesta, desde los sindicatos de la enseñanza no universitaria —que el próximo martes retomarán las reuniones con el Ministerio de Educación para abordar esta cuestión— ya han avanzado que mirarán la nueva medida «con lupa» y analizarán la «letra pequeña», especialmente lo referido a la carga burocrática, pero que la reducción de las horas lectivas «apenas afecta», puesto que la mayoría de las comunidades ya las han rebajado, según destacó el responsable de política educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajo y Trabajadores de la Enseñanza, Fernando Villalba. Las excepciones, dijo, son Madrid y Galicia.

Concretamente, con el acuerdo alcanzado en 2023 entre la Consellería de Educación y los sindicatos Comisiones Obreras, Anpe y UGT, en Galicia ya se rebajó el horario lectivo de los profesores de Primaria e Infantil a las 23 horas que propone el Gobierno, que empezó a ser efectivo el curso pasado.

Por lo tanto, afectará solo a los de Secundaria, Bachillerato y demás formaciones, que actualmente dan 20 horas de clase a la semana. Esto es, afectará a alrededor de unos 18.000 profesionales, según los últimos datos de los que dispone el Ministerio, correspondientes al curso 2023-2024.

En todo caso, también estaba contemplada en la comunidad una reducción del horario lectivo de este grupo docente hasta las 18 horas lectivas a la semana, tal y como señalan desde la Consellería de Educación, con el objetivo de implementarla «en los próximos cursos», pero está pendiente de concretar.

De hecho, estaba previsto abordar —aunque sin fecha— este aspecto en el marco de las negociaciones que se llevasen a cabo para reducir la jornada de trabajo hasta las 35 horas para todo el personal de la Xunta.

Por todo ello, desde la consellería aseguran que «Sánchez llega tarde una vez más», y reprochan que «este anuncio se produzca sin ningún tipo de diálogo con las comunidades, a pesar de que somos las administraciones competentes y las que pagamos los salarios».