El reto universitario de superar las 4.500 donaciones de sangre

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anima a la comunidad universitaria gallega a superar las 4.500 donaciones de sangre este curso y «batir récords de solidaridad para salvar más vidas que nunca».

El responsable sanitario acudió a presentar la campaña «Este curso non perdas este bus» junto al rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, y la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López.

La iniciativa se desarrollará en dos fases: de septiembre a noviembre y de febrero a abril de 2026. El pasado curso se alcanzaron 4.300 donaciones en los siete campus gallegos, y también se sumaron 1.317 nuevos donantes. Gómez Caamaño destacó también el récord de 424 trasplantes en 2024 y agradeció la labor de los equipos de hemodonación.