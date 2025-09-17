El reto universitario de superar las 4.500 donaciones de sangre
La Xunta llama a la comunidad universitaria a batir récords «para salvar más vidas que nunca»
REDACCIÓN
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anima a la comunidad universitaria gallega a superar las 4.500 donaciones de sangre este curso y «batir récords de solidaridad para salvar más vidas que nunca».
El responsable sanitario acudió a presentar la campaña «Este curso non perdas este bus» junto al rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, y la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López.
La iniciativa se desarrollará en dos fases: de septiembre a noviembre y de febrero a abril de 2026. El pasado curso se alcanzaron 4.300 donaciones en los siete campus gallegos, y también se sumaron 1.317 nuevos donantes. Gómez Caamaño destacó también el récord de 424 trasplantes en 2024 y agradeció la labor de los equipos de hemodonación.
- Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking
- Decomisan 1.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal tras una persecución
- Detenidos tres colombianos sospechosos de haber participado en la descarga de cocaína de A Pobra
- La Policía Local de A Pobra encuentra la cocaína con la que huyeron los narcos: el alijo supera los 3.000 kilos
- El 30% del monte está sin limpiar: de propietarios desconocidos a fallos catastrales
- Galicia limita el uso de IA para corregir exámenes: solo ‘apps’ autorizadas
- El Gobierno notifica 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a plataformas digitales para que retiren sus anuncios
- El maquinista del Alvia en 'Salvados': «No tengo miedo a la cárcel porque tengo la conciencia tranquila»