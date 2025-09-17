La RAG alerta sobre el impacto de la ola incendiaria
«La cultura es indisociable del territorio», sostiene
REDACCIÓN
La Real Academia Galega (RAG) organizó ayer jornada sobre temas ambientales desde el ámbito jurídico, organizada por el grupo ‘Pensamento e ensaio’, y en la que trasladó su preocupación por el impacto de la ola de incendios que asoló Galicia este verano y solicitó la elaboración de un plan de ordenación territorial para frenar la nueva realidad de incendios agravados por el cambio climático y la despoblación.
Así, la crisis de los incendios centró la apertura de esta jornada, en la Fundación Luis Seoane, en la que la coordinadora de la sección de Literatura y del grupo ‘Pensamento e ensaio’, Marilar Aleixandre, se refirió a los nexos entre cultura y territorio. Instó a elaborar un plan de ordenación que sirva no solo para combatir los incendios, sino el hecho de que Galicia es una de las regiones europeas que más sufre el fenómeno de la despoblación en el medio rural.
«La RAG tiene entre sus objetivos la defensa de la cultura gallega. La cultura, patrimonio de las gentes que habitan Galicia, es indisociable del territorio», subrayó, y trasladó la «honda preocupación» de la institución por la ola de incendios.
