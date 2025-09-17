La música, un arte que a nivel biológico modifica genes, proteínas y microbiota

El estímulo musical no solo tiene la virtud de conmover emocionalmente a quien lo recibe, sino que además, como se ha comprobado científicamente a través del proyecto Sensogenoma del IDIS, es capaz de modificar los genes, la actividad proteica y la microbiota oral de quien lo escucha, especialmente en personas con determinadas patologías en las que ejerce «una labor compensatoria».

Impulsado hace apenas tres años por los grupos de investigación multidisciplinar GenPob (Grupo de Genética de Poblaciones en Biomedicina) y GenViP (Grupo de Investigación en Genética, Vacunas y Enfermedades Infecciosas) del IDIS, del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y de la Universidade de Santiago, de los que son responsables Antonio Salas y Federico Martinón, así como por la musicóloga y coordinadora del proyecto Laura Navarro, los resultados del proyecto han permitido ya una decena de publicaciones científicas, seis de ellas solo este año, lo que da una idea de la «fase de madurez» en la que se encuentra.

En palabras de Antonio Salas, este año ha sido «un punto de inflexión» del que destaca que han ampliado la investigación que comenzaron con pacientes con demencias a personas con trastorno del espectro autista y daño cerebral. Y es que, como recalca el también catedrático de la USC, un hallazgo «fantástico que tiene que ver con la microbiota bucal son las alteraciones que se producen tras la estimulación musical», y subraya que la hipótesis de trabajo apunta a que «desajustes en la microbiota pueden estar relacionados con enfermedades neurodegenerativas o TEA (trastorno del espectro autista)».

Pionero a nivel mundial e impulsor de la sensogenómica como disciplina emergente y multidisciplinar, Federico Martinón destacó que lo que se plantearon como una aventura en la frontera del conocimiento, está dando su resultados y «la hipótesis que nos planteábamos es cierta, la música influye en nuestra expresión génica y hemos sido capaces de demostrarlo, de medirlos y de ver que esa expresión es distinta en las personas sanas que en las que tienen determinadas patologías».

El jefe de Pediatría del CHUS incidió en que esa diferente respuesta tiene «un efecto compensador en personas con patología neurodegenerativa, donde trata de corregir esas respuestas alteradas», y añadió que han empezado ya a observar que «el estímulo musical influye en las proteínas y en la microorgánica», lo que según él «abre rutas nuevas para enfermedades muy prevalentes para las que no tenemos una solución».

Martinón resumió el objetivo de Sensogenoma como «la deconstrucción molecular del estímulo musical en la salud y en la enfermedad» y resaltó que «la música es arte, pero es también biología».

Ambos quisieron dar las gracias tanto a los integrantes de sus respectivos equipos que trabajan en el proyecto como a las quince asociaciones de pacientes colaboradoras actualmente y a las instituciones que les han arropado desde el principio para poner en marcha un trabajo que el año pasado fue premiado por el Instituto de Salud Carlos III, y que este año celebrará su concierto experimental en el Auditorio de Galicia el 3 de octubre.

Una actuación a cargo de la Real Filharmonía de Galicia y la Banda Municipal de Música de Santiago que se dividirá en dos partes, una primera parte más tranquila y una segunda en la que «habrá un repertorio mucho más alegre, rápido y divertido», según explicó el director de la formación, Casiano Mouriño, mientras que la directora técnica de la Filharmonía, Sabel García, hizo hincapié en el diálogo entre disciplinas y la colaboración institucional que representa Sensogenoma, algo en lo que también incidieron la edil de Capital Cultural, Míriam Louzao, y la secretaria xeral de la USC, Dulce García.

En esta ocasión, en el concierto se recogerán muestras de sangre, saliva y lágrimas de 150 voluntarios, «un kit que ha funcionado bien para tener una visión bastante global de lo que puede suponer el impacto biológico de la música», según Laura Navarro, quien avanzó que este año por primera vez participarán ocho personas con discapacidad auditiva provistas de mochilas vibratorias, en lo que pretende ser un paso más hacia la cultura inclusiva.

El gerente del área sanitaria, Ángel Facio, puso en valor la fortaleza investigadora del IDIS, capaz de trasladar «dentro del rigor científico y con un equipo comprometido», los avances científicos desde el sistema público a la ciudadanía.