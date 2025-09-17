Galicia recibirá 2,7 millones de la industria farmacéutica
REDACCIÓN
Santiago
El Consejo de Ministros autorizó ayer al Ministerio de Sanidad a distribuir a las comunidades más de 46 millones de euros aportados por la industria farmacéutica, derivados de las aportaciones obligatorias que realizan desde este sector al Estado por sus ventas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Galicia recibirá casi 2,4 millones de euros, informa el Gobierno.
