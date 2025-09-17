Dimite por motivos personales la alcaldesa de Lousame

La alcaldesa de Lousame (A Coruña), Teresa Villaverde (PPdeG), dejará el cargo después de 13 años por «motivos personales». Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del partido, que también insistieron en que se trata de «algo pactado desde hace tiempo».

En concreto, Villaverde dejará de ser la regidora de esta localidad coruñesa en un pleno que se celebrará mañana. Estas mismas fuentes agradecieron el trabajo de la popular en más de una década al frente del gobierno local, a la que calificaron de «referente como alcaldesa y como representante a nivel educativo».

La dimisión no es del todo inesperada, ya que en los últimos meses ya había renunciado a otras responsabilidades en diferentes órganos.