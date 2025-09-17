Cultura formará este año en gallego a 1.500 extranjeros

La Xunta ofrece ya cursos de lengua y cultura gallegas a personas no nacidas en Galicia con la idea de que, a final de año, sean más de un centenar los impartidos y unos 1.500 los participantes. Así lo explicó ayer el conselleiro de Cultura, José López Campos, en la jornada preparatoria para los técnicos que impartirán esta formación en 28 concellos adheridos a la Rede de Dinamización da Lingua, entre ellos Baiona, A Estrada, Ponteareas y Redondela.

López Campos indicó que estos cursos se suman a los 46 impartidos ya en Cáritas, a los que se añadirían otros 25 que se ofertarán con Cruz Roja y los que se darán desde el centro de formación del ámbito sanitario. Para el conselleiro, esto supone «cumplir con la palabra dada», como una de las actuaciones comprometidas para este año para impulsar el uso del gallego.