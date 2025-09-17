Cultura formará este año en gallego a 1.500 extranjeros
López Campos sostiene que la Xunta cumple con su «palabra» al impulsar el uso del idioma
REDACCIÓN
La Xunta ofrece ya cursos de lengua y cultura gallegas a personas no nacidas en Galicia con la idea de que, a final de año, sean más de un centenar los impartidos y unos 1.500 los participantes. Así lo explicó ayer el conselleiro de Cultura, José López Campos, en la jornada preparatoria para los técnicos que impartirán esta formación en 28 concellos adheridos a la Rede de Dinamización da Lingua, entre ellos Baiona, A Estrada, Ponteareas y Redondela.
López Campos indicó que estos cursos se suman a los 46 impartidos ya en Cáritas, a los que se añadirían otros 25 que se ofertarán con Cruz Roja y los que se darán desde el centro de formación del ámbito sanitario. Para el conselleiro, esto supone «cumplir con la palabra dada», como una de las actuaciones comprometidas para este año para impulsar el uso del gallego.
- Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking
- Decomisan 1.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal tras una persecución
- Detenidos tres colombianos sospechosos de haber participado en la descarga de cocaína de A Pobra
- La Policía Local de A Pobra encuentra la cocaína con la que huyeron los narcos: el alijo supera los 3.000 kilos
- El 30% del monte está sin limpiar: de propietarios desconocidos a fallos catastrales
- Galicia limita el uso de IA para corregir exámenes: solo ‘apps’ autorizadas
- El Gobierno notifica 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a plataformas digitales para que retiren sus anuncios
- El maquinista del Alvia en 'Salvados': «No tengo miedo a la cárcel porque tengo la conciencia tranquila»